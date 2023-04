Indiana Jones And The Dial of Destiny va avea premiera la Festivalul de la Cannes

Cea mai nouă producţie din seria Indiana Jones îl are pe Harrison Ford din nou în rolul principal .El joacă rolul lui Indiana Jones la 70 de ani, deși actorul are în realitate 80 de ani.

Cu acest prilej, festivalul îi va aduce un omagiu special lui Harrison Ford, figură emblematică a cinematografiei hollywoodiene, de la "Războiul Stelelor', în care l-a interpretat de trei ori pe Han Solo, la "Blade Runner", întruchipându-l de asemenea magistral din 1981 pe aventurierul cu pălărie şi bici în seria "Indiana Jones".

Printre alte filme din serie se numără Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (1981), Indiana Jones: Temple of Doom (1984), Indiana Jones: The Last Crusade (1989) și Indiana Jones: and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Filmele anterioare au fost regizate de Steven Spielberg. Acum, James Mangold semnează regia Dial of Destiny. Mangold a fost desemnat de Spielberg să continue seria, după ce a scris filmul său autobiografic, The Fabelmans, mai informează The Hollywood Reporter.