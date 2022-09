Învingătorii Festivalului de Film de la Veneţia 79

Pelicula „All the Beauty and the Bloodshed”, de Laura Poitras, a primit Leul de Aur la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia.

Documentarista Laura Poitras a primit Leul de Aur la Veneţia pentru un film care expune parcursul fotografei Nan Goldin, figură a underground-ului newyorkez, şi lupta sa contra opiaceelor în SUA.

La 58 de ani, regizoarea originară din Boston câştigă al doilea premiu major al ei, după Oscarul pentru cel mai bun documentar pentru „Citizenfour” (2015), realizat alături de Edward Snowden.

România a fost prezentă cu „Spre Nord/ To the North” (2022, regia Mihnea Mincan), anul acesta inclus în secţiunea competitivă Orizzonti, iar „Anhell69” (2022, regia Theo Montoya), participant în secţiunea Settimana Internazionale della Critica.

Cineastul Jafar Panahi, întemniţat în Iran, a primit premiul special al juriului

Festivalul de Film de la Veneţia a transmis un semnal politic împotriva cenzurii şi a puterii iraniene, acordând sâmbătă un premiu special al juriului lui Jafar Panahi, arătând că nu-l abandonează pe regizorul întemniţat din iulie.

Figură majoră a cinematografiei iraniene, care nu a putut fi prezent să-şi apere filmul „No Bears”, Panahi, 62 de ani, oferă o mise en abyme, aceea a unui creator închis în propria sa ţară, pentru a denunţa mai bine „opresiunea”.

Deja câştigător al Leului de Aur la Veneţia în 2000 pentru „Le Cercle”, şi al Premiului pentru Scenariu la Cannes în 2018 cu „Trois Visages”, la trei ani după Ursul de Aur de la Berlin pentru „Taxi Teheran”, cel care a început ca un asistentul lui Abbas Kiarostami este un obişnuit în selecţii.

Mina Kavani, una dintre actriţele filmului său, a citit un mesaj pe scenă: „Toţi suntem aici datorită puterii cinematografiei şi pentru Jafar Panahi”.

Închis în iulie, după o condamnare pentru „propaganda împotriva regimului”, Panahi a trimis săptămâna trecută o scrisoare festivalului, cosemnată cu colegul său Mohammad Rasoulof, de asemenea reţinut, în care acuză Teheranul că îi consideră pe cineaşti independenţi „drept criminali”.

„Istoria cinematografiei iraniene stă mărturie pentru prezenţa constantă şi activă a regizorilor independenţi care au luptat împotriva cenzurii şi pentru a garanta supravieţuirea acestei arte. Printre aceştia, unora le este interzis să facă filme, alţii au fost forţaţi în exil sau reduşi la izolare”, au denunţat aceştia în misivă.

Colin Farell şi Cate Blanchett, recompensaţi cu premiile de actorie

Actriţa australiană Cate Blanchett a câştigat, sâmbătă seară, cel de-al doilea premiu de interpretare al carierei sale la Veneţia, pentru rolul dirijoarei Lydia Tar din „Tar” al lui Todd Field.

La 53 de ani, actriţa cunoscută pentru angajamentul său feminist oferă o performanţă excepţională în această dramă care evocă întrebări contemporane despre identitate, abuzul de putere sau „cultura anulării”.

Cate Blanchett a fost în centrul atenției și nu numai datorită ținutei elegante și a faptului că a obținut premiul Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din filmul „Tar'. Ea a fost însoțită pe covorul roșu de mama ei, June, dar și de fiica ei, Edith, în vârstă de 7 ani.

Colin Farrell a câştigat Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, pentru rolul unui fermier în comedia plină de umor negru „The Banshees of Inisherin”.

Filmul "The Banshees of Inisherin", regizat de Martin McDonagh, prezintă povestea unui conflict ce apare între doi prieteni atunci când unul dintre ei pune brusc capăt prieteniei lor, iar decizia lui duce la o serie de consecinţe alarmante pentru amândoi.

În faţa camerei compatriotului său Martin McDonagh, irlandezul în vârstă de 46 de ani străluceşte într-o parabolă despre sfârşitul violent al unei prietenii în decorul bucolic al unei insule izolate din Irlanda, în anii 1920, pe vremea Războiului de independenţă.

Actorul, absent de la Lido pentru a-şi primi premiul, a trimis un mesaj video din Los Angeles, spunând că este „complet şocat şi încântat”.

Lista principalelor premii care au fost atribuite sâmbătă seară la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.

Competiţia Oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: "All The Beauty and the Bloodshed", regizat de Laura Poitras

Marele Premiu al Juriului, recompensat cu Leul de Argint: "Saint Omer", regizat de Alice Diop

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Luca Guadagnino, pentru filmul "Bones and All"

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Cate Blanchett, pentru rolul din filmul "Tar"

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Colin Farrell, pentru rolul din filmul "The Banshees of Inisherin"

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Martin McDonagh, pentru filmul "The Banshees of Inisherin"

Premiul Special al Juriului: "No Bears", regizat de Jafar Panahi

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Taylor Russell, pentru rolul din filmul "Bones and All", regizat de Luca Guadagnino

Leul de Aur pentru întreaga carieră: Catherine Deneuve şi Paul Schrader

Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: "War World III", de Houman Seyedi

Premiul pentru cel mai bun regizor: Tizza Covi şi Rainer Frimmel, pentru filmul "Vera"

Premiul Special al Juriului: "Bread and Salt", de Damian Kocur

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Vera Gemma, pentru rolul din filmul "Vera"

Premiul pentru cel mai bun actor: Mohsen Tanabandeh, pentru rolul din filmul "War World III"

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Fernando Guzzoni, pentru filmul "Blanquita"

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "Snow in September", de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Premiul Luigi De Laurentiis pentru film de debut: "Saint Omer", regizat de Alice Diop

Secţiunea Venice Immersive:

Premiul Special al Juriului: "Eggscape", de German Heller

Marele Premiul al Juriului: "From the Main Square", de Pedro Harres

Premiul pentru cea mai bună experienţă: "The Man Who Couldn't Leave", de Singing Chen

Secţiunea Venice Classics:

Cel mai bun film restaurat: "Branded To Kill", de Koroshi No Rakuin

Cel mai bun documentar despre cinema: "Fragments of Paradise", de KD Davison

Premiul Publicului Armany Beauty: "Nezouh", de Soudade Kaadan.