Celebrul actor Jamie Foxx, internat în spital pentru o „urgență medicală gravă”: are nevoie de toate rugăciunile voastre

Actorul premiat cu Oscar se află în prezent la o unitate medicală din Georgia, unde este ținut sub observație, potrivit unor informații din SUA.

Detalii despre starea lui Foxx nu au fost dezvăluite, dar o sursă apropiată actorului a declarat pentru TMZ că acesta „are nevoie de toate rugăciunile și urările de bine pe care le pot aduna fanii săi”.

Veștile despre urgența medicală a lui Foxx au fost împărtășite pe Instagram de fiica sa, Corinne Foxx, pe 12 aprilie. Ea nu a precizat cauza urgenței sale medicale.

„Am vrut să împărtășim faptul că, tatăl meu, Jamie Foxx, a suferit ieri o complicație medicală. Din fericire, datorită unei acțiuni rapide și a unei îngrijiri deosebite, el este deja pe calea de a se recupera”, se arată în postare, care arată un scris alb pe un fundal negru.

„Știm cât de iubit este și apreciem rugăciunile voastre. Familia vă cere intimitate în această perioadă. Multă dragoste, Familia Foxx”.

Actorul - care este recunoscut pentru rolurile sale din Django Unchained al lui Quentin Tarantino și din franciza Spider-Man - filma un film în Atlanta când i s-a făcut rău. Deși puține explicații au fost oferite oficial, unele publicații, inclusiv TMZ, sugerează că Foxx a fost dus pentru prima dată la spital marți (11 aprilie).

Filmul la care Foxx lucra în acel moment era o comedie viitoare, realizată pentru Netflix, numită Back In Action. Filmul o are ca protagonistă și pe Cameron Diaz și va fi primul film în care va apărea de la retragerea sa, în urmă cu aproape un deceniu.

Anterior, cei doi au lucrat împreună în filmele Annie (2014) și în drama sportivă Any Given Sunday (1999). În Back In Action vor mai juca Andrew Scott și Jamie Demetriou.

Foxx, în vârstă de 55 de ani, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 2005 pentru interpretarea pianistului și cântărețului Ray Charles în filmul biografic Ray. De asemenea, a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar în același an, pentru rolul său din drama Collateral.

În octombrie anul trecut, Kanye West a dezvăluit că i-ar plăcea ca Foxx să îl interpreteze pe el dacă s-ar realiza vreodată un film despre viața sa. Aici, rapperul a confirmat alegerea pe Instagram și a spus despre Foxx că este „unul dintre cele mai mari genii”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)