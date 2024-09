Jurnalul.ro › Cultură › Film › Johnny Depp va primi un premiu pentru întreaga carieră Johnny Depp va primi un premiu pentru întreaga carieră

Sursa foto: Hepta/Johnny Depp

Johnny Depp va primi premiul pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Roma și își va prezenta noul film, Modi – Three Days on the Wings of Madness. De asemenea, Viggo Mortensen va primi, la rândul său, același premiu.