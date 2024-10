Les Films de Cannes à Bucarest în Cartier: Filmele de la Cannes și Berlin ajung în cartierul tău, între 25-31 octombrie. Proiecții speciale, ateliere și dezbateri în cinci dintre sectoarele Capitalei

Un festival la tine în cartier. „All We Imagine as Light” ( Grand Prix, Cannes 2024) și câștigătorul Ursul de Aur 2024, “Dahomey”, printre filmele cu proiecții speciale

Les Films de Cannes à Bucarest în Cartier va fi organizat în sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6, unde poveștile de pe ecran își vor găsi ecoul în inima comunităților locale. Scopul evenimentului este de a aduce arta filmului de autor mai aproape de oameni și de a creea punți de dialog și introspecție prin fiecare proiecție și întâlnire. „All We Imagine as Light” (Grand Prix, Cannes 2024) și câștigătorul Ursul de Aur 2024, “Dahomey”, se află printre filmele ce vor avea proiecții speciale.

Programul Les Films de Cannes à Bucarest în Cartier

Sector 2: pe 25 octombrie, ora 14:00, la sala Cinema a UNATC (str. Matei Voievod 75-77), cu intrare liberă.

Proiecție: “AVERROÈS & ROSA PARKS” de Nicolas Philibert (regizor premiat cu Ursul de Aur 2023 pentru Sur l’Adamant), din selecția Berlinale Special 2024.

Documentarul aduce în față povestea Averroès şi Rosa Parks: două unităţi ale spitalului Esquirol, care face parte din Grupul de Îngrijire Psihiatrică Parizian. De la interviuri individuale cu pacienţii şi până la întâlniri colective cu îngrjitorii, regizorul explorează o formă de psihiatrie care încurajează pacienţii să comunice şi să se exprime fiecare după posibilităţi. Încetul cu încetul, bolnavii se deschid şi ne dau acces în lumea lor. Aflăm cum, în ciuda unui sistem medical tot mai suprasolicitat, cei ce suferă de boli mintale îşi pot recăpăta locul în societate. Documentarul are regia, imaginea și scenariul semnate de către Nicolas Philibert.

După proiecție, publicul este invitat să exploreze tema filmului în cadrul unui atelier susținut de Cosmina Ciobanu, psiholog și psihoterapeut specializat în psihoterapia experiențial-unificatoare și dezvoltare personală.

Sector 3: pe 26 octombrie, ora 12:00, la Cineplexx Titan (bld. 1 Decembrie 1918, nr. 33A).

Proiecție: “DIAMANT BRUT”, de Agathe Riedinger, film din Competiția oficială Cannes 2024.

Urmărește povestea lui Liane, o tânără de 19 ani, impulsivă și plină de pasiune, care locuiește cu mama și sora sa mai mică în orașul prăfuit Fréjus. Obsedată de frumusețe și de dorința de a deveni faimoasă, Liane visează la o viață plină de succes, crezând că reality show-urile îi pot oferi recunoașterea pe care o caută. Șansa pare să-i surâdă atunci când este selectată la un casting pentru emisiunea „Insula miracolelor”, un concurs care îi oferă iluzia unei ascensiuni rapide spre celebritate.

Filmul, care explorează temele aspirațiilor tinereții, superficialitatea faimei și complexitatea relațiilor familiale, va fi urmat de un atelier condus de Roxana Călin, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ.

Sector 4: pe 27 octombrie, ora 19:30, la Centrul Național al Dansului București (bld. Mărășești nr. 80-82), cu intrare liberă.

Proiecție: Câștigător al Ursului de Aur, Berlinale 2024, filmul “DAHOMEY”, de Mati Diop.

Noiembrie, 2021. 26 de inestimabile opere de artă furate din regatul african Dahomey părăsesc Parisul pentru a fi returnate ţări de origine, numită acum Benin. Laolaltă cu alte mii de obiecte de artă, aceste bijuterii au fost prădate de armata colonizatoare a Franţei în 1892. Dar cu ce sentimente vor fi ele primite într-o ţară care şi-a croit, în lipsa lor, un drum propriu şi o nouă identitate? În timp ce sufletul artefactelor este eliberat, studenţii de la Universitatea din Abomey-Calavi se aruncă în dezbateri tot mai aprinse...

Filmul va fi urmat de un atelier moderat de Maria Munteanu, coordonator de expoziții și expert în istoria artei.

Sector 5: pe 29 octombrie, ora 19:30, la Kultur21 (str. Doctor Carol Davila 21), cu intrare liberă.

Proiecție: Câștigător al Ursului de Aur, Berlinale 2024, filmul “DAHOMEY”, de Mati Diop.

Filmul va fi urmat de un atelier moderat de Maria Munteanu, coordonator de expoziții și expert în istoria artei.

Sector 6: pe 31 octombrie, ora 19:00, la Teatrul Masca (bld. Uverturii nr 14).

Proiecție: Câștigător al Grand Prix, Cannes 2024, filmul “ALL WE IMAGINE AS LIGHT” în regia Payal Kapadia.

În Mumbai, viața asistentei medicale Prabha este dată peste cap când primește un cadou neașteptat de la soțul ei înstrăinat. În același timp, colega ei de cameră, Anu, încearcă să găsească un loc în oraș unde să poată avea mai multă intimitate alături de prietenul ei. „All We Imagine as Light”, pe care criticul de film Peter Bradshaw îl aprecia în The Guardian ca fiind “un film miraculos, care te trezește ca dintr-un vis”, este primul film indian care a câștigat vreodată Grand Prix la Cannes.

“ALL WE IMAGINE AS LIGHT” va fi proiectat în cadrul Les Films de Cannes à Cartier în parteneriat cu F-sides Cineclub și este urmat de un atelier susținut de Hilda-Hedvig Varga, indolog.

Les Films de Cannes à Bucarest în Cartier este mai mult decât un simplu eveniment cinematografic. Este o invitație la dialog, o ocazie de a explora tematici profunde și relevante prin intermediul filmelor de autor premiate la marile festivaluri internaționale. De la drame la povești care explorează identități și culturi diverse, fiecare proiecție este o poartă către o lume nouă, iar atelierele post-proiecție sunt o șansă de a continua explorarea și introspecția în prezența unor specialiști din domeniul psihologiei, artei și culturii.