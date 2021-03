Lumea fascinantă a lui Roy Andersson | Secvențe: Maia Morgenstern despre Balanța

Roy Andersson: o experiență ca nici o alta



„Să vezi un film de Roy Andersson e o experiență ce nu poate fi comparată cu nimic altceva în cinema-ul de azi”, scrie The Independent.

Regizorul suedez are o viziune cu totul specială asupra lumii, un amestec de comedie neagră și absurd, curată bizarerie, dar profund umană și emoționantă.



Timp de 25 de ani a regizat doar videoclipuri, iar asta se vede și în filmele lui, gândite ca o succesiune de tablouri fascinante: „Ambiția mea e să regizez fiecare scenă cu extrem de multă precizie”.



După Ruben Östlund, continuăm aventura suedeză cu trilogia Living a lui Roy Andersson. Trei filme multi-premiate, pe care - cel mai probabil - nu le vei uita niciodată.



A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

Doi vânzători ambulanți încearcă, fără prea mare succes, să vândă dinți de vampir și măști de petrecere. O călătorie în 46 de vigniete originale, amuzante, extraordinare tablouri în mișcare despre absurdul și frumusețea vieții umane.

Leul de Aur, Festivalul de la Veneția, 2014; Propus de Suedia la Oscar



You, the Living

„Bucurați-vă voi, cei vii...”, un vers din Goethe l-a inspirat pe Andersson să exploreze grandoarea și miicimea vieților noastre, într-un film realizat din schițe tragicomice, cu personaje diferite: un psihiatru care nu mai crede în vindecare, o groupie cu inima frântă, un tâmplar, un om de afaceri la frizer sau un cuplu care se ceartă.

Premiera mondială în Un Certain Regard, Cannes 2007



Songs from the Second Floor

Proprietarul unui magazin de mobilă își dă foc propriei afaceri pentru a încasa asigurarea și viața lui ia complet altă turnură. O comedie neagră, absurdă, impecabil realizată, despre relația noastră cu eșecul, concentrată în replica unui personaj: „Nu e ușor să fii om”.

Premiul Juriului, Cannes 2000

Maia Morgenstern, despre scenele dificile din „Balanța”



În al treilea episod al seriei Secvențe, Maia Morgenstern își amintește cât de dificile au fost filmările la „Balanța”, inclusiv din punct de vedere fizic. „A fost foarte dureroasă scena cu furtunul. Cine îl ținea? Domnul Lucian Pintilie”. Proiectat la Cannes în 1992, filmul regizat de Lucian Pintilie este prima producție românească restaurată în format digital 4K.





