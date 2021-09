Lumi imaginare, personaje legendare, filme de Oscar și povești din toată lumea în selecția oficială Animest 2021

Filmele de animație recuceresc marele ecran la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Animație Animest (8-17 octombrie, București). Inspirate din poveștile unor personaje legendare sau ilustrând universuri imaginare, lungmetrajele din selecția oficială a celui mai amplu eveniment cinematografic din capitală abordează într-o manieră unică subiecte care ne preocupă la nivel individual, dar și tematici sensibile pentru societatea actuală. Cinci titluri curajoase concurează pentru premiul Competiției de lungmetraj, iar alte cinci povești multi-premiate vor avea parte de proiecții speciale în cinematografele din București.

Abonamentele Animest.16 au fost puse în vânzare și sunt disponibile online, pe: https://eventbook.ro/other/bilete-animest-2021-abonament

Prezentat la San Sebastián și distins cu Mențiunea specială a Juriului la Annecy, Traversarea (La Traversée, r. Florence Miailhe) urmărește aventurile a doi frați fugiți din calea războiului, în căutarea Lumii Noi. Tot din competiția oficială Annecy, unde a primit o distincție specială în secțiunea Contrechamp, ajunge la Animest și Arhipelagul (Archipelago, r. Félix Dufour-Laperrière), o călătorie poetică prin delta râului Saint Lawrence din Quebec, realizată din ilustrații și monologuri seducătoare ce spun povestea unui loc ce pare desprins dintr-un vis.

În Inu-oh, doi băieți marginalizați de societatea japoneză a secolului al XIV-lea își găsesc puterea de străluci prin dans și cântec. O poveste animată despre diversitate, prietenie și magie, filmul lui Masaaki Yuasa a fost prezentat în premieră mondială în secțiunea Orizzonti a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Dragostea pentru artă devine un refugiu și pentru protagonistul Bun venit la Siegheilkirchen! (Welcome To Siegheilkirchen, r. Marcus H. Rosenmüller, Santiago López Jover), un băiat dintr-un orășel austriac animat de o atitudine ultrareligioasă reacționară. Talentul său la desen îl va ajuta să evadeze din lumea reală și îi va da curajul de a-i proteja pe cei dragi.

My Sunny Maad (r. Michaela Pavlátová) propune o abordare originală asupra unui subiect extrem de fierbinte în zilele noastre. O tânără din Cehia începe o nouă viață alături de soțul său în Kabul, orașul lui natal. Odată cu ea, iubitorii de animație vor pătrunde în realitatea zilnică a femeilor din Afganistan, explorând dinamica de familie, atitudinea societății și nevoia de apartenență.

În afara competiției, spectatorii Animest vor putea urmări Cryptozoo (r. Dash Shaw), o fantezie distopică și halucinantă, cu o estetică aparte, care apelează la elemente din mitologie pentru a contura o imagine critică asupra lăcomiei umane. Filmul a fost distins cu NEXT Innovator Award la Sundance și a cucerit juriul și audiența Festivalului Internațional de Film de la Berlin. De o proiecție specială se va bucura și Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary (r. Rémi Chayé), marele câștigător Annecy 2020, o poveste în care eroina sfidează normele de gen ale secolului al XIX-lea, provocând un imens scandal în comunitate. Despre acte de rebeliune vorbește și Seven Days War (r. Yuta Murano), în care un grup de adolescenți declară război adulților autoritari, găsindu-și refugiul într-o fabrică abandonată.

,,Filmul nostru e ca o scrisoare de dragoste dedicată animației clasice’’, subliniază Joann Sfar, regizorul filmului Little Vampire, într-un interviu acordat publicației Animation Magazine. O adaptare a comic book-ului pe care îl semnează, lungmetrajul s-a bucurat de o premieră internațională în competiție la Annecy, unde a cucerit publicul de toate vârstele cu povestea unui mic vampir care se aventurează în lumea oamenilor obișnuiți din dorința de a-și face prieteni. Nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun lungmetraj de animație, Wolfwalkers (r. Tomm Moore, Ross Stewart) este o fermecătoare fabulă celtică cu un mesaj universal și atemporal, care invită publicul la un exercițiu de empatie.

Lungmetrajele incluse în selecția oficială Animest 2021 vor putea fi urmărite pe marele ecran, la București, în perioada 8-17 octombrie.