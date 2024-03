Maryam Tafakory și Eyal Sivan sunt regizorii pe care OWR #17 îi aduce în prim plan

Focus Maryam Tafakory, weekendul 06-07 aprilie

Pe parcursul a două zile, focusul Maryam Tafakory compilează o selecție curatoriată de filme ale artistei, care vor fi prezentate alături de video performance-uri live realizate chiar de Tafakory, la București. Într-un deceniu de practică multidisciplinară, Tafakory a produs lucrări care împletesc poezia și performance-ul, imaginile de arhivă și documentarul, cu filmul de montaj.

Scurtmetrajele lui Maryam Tafakory vor fi prezentate în două calupuri. Primul include filmele Code Names (Nume de cod), proiecție digitală cu performance live, Irani Bag, Nazarbazi și Mast-del. Al doilea calup prezintă She Stuttered (Ezitări repetate), proiecție digitală cu performance live, Absent Wound (O rană absentă), I Have Sinned a Rapturous Sin (Am comis un păcat încântător), Poem & Stone (Poezie & piatră), Taklif și Chaste/Unchaste (Pur/Impur).

Munca ei este un mozaic artistic care abordează roluri de gen, tabuuri sociale și, mai ales, analizează structurile sociale dominante care impun modurile de reprezentare din societatea și cinematografia iraniană post-revoluționară. Luate individual, filmele lui Tafakory sunt o manifestare puternică a practicii poeziei și a politicii, iar însoțite de video performance-ul live, ele capătă o intimitate senzorială și emoțională unică.

După ce au fost prezentate în instituții de artă și cinema de renume internațional (MoMA, Tate Modern, BOZAR, Quinzaine des cinéastes de la Cannes, Locarno, Toronto IFF), scurtmetrajele lui Tafakory au devenit cunoscute și publicului bucureștean prin proiecțiile premiate la Bucharest International Experimental Film Festival și, mai recent, în cadrul expoziției One World Romania 2023 Research for Tomorrow, curatoriată de Larisa Crunțeanu.

Focus Eyal Sivan, 08-13 aprilie

Eyal Sivan este un regizor de film documentar, teoretician și profesor universitar născut la Haifa (Israel), recunoscut pentru pozițiile lui politice intransigente și pentru folosirea cinemaului ca un instrument de a chestiona narațiunile dominante ale trecutului și prezentului. Cu peste 30 de ani de activitate, Sivan definește filmografia sa ca pe „o întâlnire cu realitatea”. Filmele și lucrările sale vizuale au fost prezentate în festivaluri prestigioase și galerii de artă din toată lumea.

Munca lui se oprește asupra unor teme ca memoria, reprezentarea istorică, identitatea națională, (ne)supunerea și responsabilitatea. A abordat subiecte ca violența politică și genocidul din Rwanda și Burundi, controlul de stat și represiunea Stasi din fosta RDG. Majoritatea filmelor sale sunt însă despre problematicile conflictului între Israel și Palestina, relația cu trecutul istoric, memoria ca formă de rezistență și instrument politic. Filmografia sa a generat controverse pentru opiniile critice pe care le exprimă față de dinamicile de putere din societatea din care provine.

De luni până vineri, vom putea vedea 5 dintre filmele autorului, proiecțiile fiind urmate de întâlniri cu acesta și discuții despre subiecte sensibile ale trecutului și prezentului, adevăr și realități contrafăcute în realizarea de filme documentare politice. Selecția de la București cuprinde lungmetrajele: Aqabat-Jaber – Peace with no Return? (Aqabat-Jaber – Pace fără de întoarcere?) - 1995, Izkor, Slaves of Memory (Izkor, sclavi ai memoriei) - 1990, Jerusalem(s), Borderline Syndrome (Ierusalim(uri), sindromul borderline) - 1994, Jaffa – The Orange’s Clockwork (Jaffa – Mecanica Portocalei) - 2009 și The Specialist – Portrait of a Modern Criminal (Specialistul – Portretul unui criminal modern) - 1999.

Eyal Sivan nu este un nume necunoscut publicului OWR. În 2019, festivalul a proiectat unul dintre filmele sale emblematice, Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel, co-regizat cu cunoscutul regizor palestinian Michel Khleifi.

