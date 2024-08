Meg Ryan a primit un premiu onorific la Festivalul de film de la Sarajevo

Meg Ryan s-a numărat printre cei patru cineaşti care au primit trofeul, alături de regizorul american Alexander Payne, cineastul palestinian Elia Suleiman şi actorul şi producătorul american John Turturro.



''Premiul este o recunoaştere a contribuţiei sale remarcabile în domeniul cinematografiei, a talentelor ei incredibile'', a spus directorul festivalului, Jovan Marjanovic, înainte să-i înmâneze lui Ryan trofeul în formă de inimă.



Meg Ryan a prezentat o proiecţie specială în aer liber a comediei sale romantice ''You've Got Mail'', în acelaşi loc unde filmul a fost proiectat pentru prima dată în cadrul festivalului în 1999.



În cadrul unui masterclass moderat de regizorul bosniac recompensat cu Oscar Danis Tanovic, Meg Ryan a vorbit despre pelicula ''What Happens Later'', al doilea film pe care l-a regizat şi scris şi în care joacă alături de David Duchovny. Pelicula a fost de asemenea proiectată în cadrul festivalului.



Vedeta a povestit că s-a aventurat în lumea actoriei ca să-şi plătească studiile de jurnalism şi că a fost o ''actriţă necalificată''.



''Aveam mintea de începător, care acum mi se pare un lucru foarte valoros, există o anumită naivitate, inocenţă care sunt importante când eşti artist'', a spus ea.



Festivalul de film de la Sarajevo (16-23 august) a fost creat de un grup de cinefili la sfârşitul războiului din Bosnia, în urmă cu 30 de ani. La ediţia de anul acesta, vor fi proiectate 240 de filme în total.

