Michael Douglas face echipă cu fiul său Cameron în drama „Blood Knot”

Câștigătorul premiului Oscar Michael Douglas și fiul său Cameron vor juca împreună în acest film, dând viață rolurilor de tată și fiu care încearcă să-și repare relația ruptă, potrivit The Hollywood Reporter.

Trei generații de actori

Starul din The Wall Street și fiul său cel mai mare au apărut ultima dată împreună în drama lui Fred Schepisi din 2003 „It Runs in the Family”, un film în care a jucat și tatăl lui Michael și bunicul lui Cameron, Kirk Douglas.

Cameron Douglas a mai jucat în filme precum „Jackie Chan's Mr. Nice Guy” (1997), „National Lampoon's Adam & Eve” (2005) și ”Loaded” (2008), dar este probabil mai cunoscut pentru arestările sale mult mediatizate pentru trafic și posesie de droguri. În 2010, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru deținere de heroină și trafic de metamfetamină și cocaină. La acea vreme, Michael Douglas și-a asumat vina pentru comportamentul fiului său, spunând că a fost „un tată rău”. De la eliberare, Cameron a publicat o carte, Long Way Home, despre experiențele sale cu dependența de droguri și închisoarea, și a revenit la actorie, apărând în thriller-ul lui Michelle Danner „The Runner” (2021).

În Blood Knot, Michael Douglas joacă rolul unui tată care, în încercarea de a restabili legătura cu fiul său înstrăinat, îl invită în Puerto Rico pentru a concura într-o competiție de pescuit tată-fiu. Regizorul TV Howard Deutch (Empire, Young Sheldon) va regiza adaptarea cărții lui Bob Rich „Looking Through Water”, bazată pe un scenariu de Rowdy Herrington (Road House).

Deutch a descris pelicula ca fiind un film „despre răscumpărare, iubire și iertare. Câteva generații reunite și sfâșiate de mister, crimă și mărturisiri adevărate.”

În decursul celor peste patru decenii de carieră în film și teatru, Michael Douglas a câștigat două premii Oscar, primul în 1976 în calitate de producător al filmului Flight Over a Cuckoo's Nest , care a obținut Oscarul pentru cea mai bună imagine, apoi al doilea în 1988 la categoria Cel mai bun actor pentru Wall Street. În același timp, actorul a primit șase Globuri de Aur, inclusiv Premiul Cecil B. DeMille în 2004.