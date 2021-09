„Miracol” în avanpremieră națională, proiecții zilnice pentru copii și cine-concerte create special pentru cea de-a 4-a ediție TIFF Oradea

Cea mai amplă selecție de filme și evenimente speciale din istoria festivalului, multe dintre ele prezentate în avanpremieră în România, se pregătește de întâlnirea cu publicul TIFF Oradea. În perioada 17-19 septembrie, cinefilii vor avea ocazia să-i întâlnească le ei în oraș pe regizorii și protagoniștii producțiilor autohtone care au cucerit marile festivaluri, chiar înainte de lansarea oficială a filmelor în cinematografe. O adevărată surpriză pregătită iubitorilor de muzică vor fi cine-concertele create special pentru cea de-a patra ediție a evenimentului, în timp ce copiii se vor bucura de un program dedicat lor, cu proiecții speciale și ateliere de animație.

Recent prezentat în secțiunea competițională Orizzonti a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, Miracol - cel mai nou film al regizorului Bogdan George Apetri, se va vedea la Oradea, în avanpremieră în România, sâmbătă seară, pe 18 septembrie, de la ora 21:15, la Teatrul Regina Maria. Actorii Cezar Antal și Ovidiu Crișan vor fi prezenți la proiecția filmului care i-a impresionant pe criticii de film prezenți la Veneția, generând ecouri în presa internațională. ,,Printre cele mai bune filme pe care le-am văzut la festival’’, subliniază Owen Gleiberman, într-o cronică publicată în Variety.

În avanpremieră se vede la Oradea și Scara, un film inspirat din întâmplări reale, despre parcursul spiritual al unui tânăr actor către înțelegerea divinității. Regizorul Vlad Păunescu și designer-ul de costume Oana Păunescu vor fi prezenți la proiecția specială programată vineri, pe 17 septembrie, de la ora 20:00, la Teatrul Regina Maria. În ultima zi de festival, la Filarmonica de Stat, orădenii vor urmări documentarul Spioni de Ocazie, filmat în cea mai mare parte la ei în oraș. La evenimentul programat de la ora 20:30, spectatorii le vor întâlni pe regizoarea Oana Giurgiu și pe Letiția Ștefănescu, editorul filmului. O expoziție dedicată proiectului, cu fotografii realizate de Alex Gâlmeanu, va putea fi vizitată în fiecare zi de festival la Sinagoga Sion.

EducaTIFF – proiecții pentru cei mici, zi de zi la Filarmonica de Stat din Oradea

De vineri și până duminică, fiecare dimineață la TIFF Oradea va începe cu o proiecție specială pentru copii. Programate zilnic de la ora 11:00, în sala Filarmonicii, lungmetrajele educative din selecția EducaTIFF vor face deliciul celor mai tineri dintre cinefili, invitați să savureze poveștile incluse în programul festivalului special pentru ei. Vineri, pe 17 septembrie, copiii vor vedea pentru prima dată în orașul lor documentarul muzical Blană Bombă (r. Claudiu Mitcu), povestea a patru băieți cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani, gata să cucerească scena românească de rock.

Sâmbătă dimineață, spectatorii vor face cunoștință cu Străjerii Deltei (r. Liviu Marghidan), un grup de copii hotărâți să salveze mediul cu orice preț. Filmul va fi proiectat la Oradea în avanpremieră națională. În ultima zi de festival, cea mai mare fantezie a celor mici prinde viață în Mami (r. Celine Sciamma), un film în care protagonista, o fetiță de 8 ani, are ocazia să se împrietenească cu o versiune mult mai tânără a mamei sale.

Artista Agata Tabacu îi va ajuta pe cei mici să facă primii pași în lumea animației stop-motion în cadrul atelierelor cu acces gratuit organizate sâmbătă și duminică la The Spot – Centrul de tineret. O primă întâlnire de creație va avea loc pe 18 septembrie, de la ora 14:00, iar duminică, atelierul dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani, va începe de la ora 13:30.

Cine-concerte în avanpremieră, la Sinagoga Sion

Bazat pe povestea lui Jack The Ripper, The Lodger (1972) este unul dintre primele filme ale lui Alfred Hitchcock și este în general recunoscut a fi cel în care artistul și-a găsit propriul stil: combinația distinctă dintre moarte si fetișism, umor și tensiune intensă. Pentru proiecția specială de la TIFF Oradea, Dubase, unul dintre primii din România care au acompaniat live filme, a realizat o coloană sonoră originală, pe care spectatorii sunt invitați s-o descopere în premieră vineri, pe 17 septembrie, de la ora 21:00, la Sinagoga Sion. Tot aici, în cea de-a doua seară de festival, artiștii avangardiști de la Karpov not Kasparov vor acompania live proiecția filmului L'Inhumaine, SF-ul francez lansat în 1924, în regial lui Marcel L'Herbier. Filmul se remarcă prin tehnicile sale experimentale și este rezultatul colaborării multor specialiști de renume în artele decorative, arhitectură și muzică, provocând multe controverse la lansarea sa.

Duminică, pe 19 septembrie, de la ora 21:00, o colecție rară de scurtmetraje românești de arhivă din prima jumătate a secolului 20, adevărată mărturie a cinemaului românesc timpuriu, vor fi aduse la viaţă prin interpretarea muzicală a Simonei Strungaru şi a lui Sebastian Burneci. De la reverie până la comedie burlescă, cine-concertul De haz, de necaz, creat special pentru TIFF Oradea, va deschide o fereastră asupra vieţii de la început de secol 20.

Toate evenimentele incluse în programul festivalului vor fi organizate cu respectarea normelor sanitare în vigoare. În spațiile de proiecție din interior, spectatorii vor purta masca de protecție pe toată durata evenimentului, iar pentru participarea la evenimentele în aer liber, accesul spectatorilor se va face cu obligativitatea purtării măștii pe toată durata evenimentului şi va fi permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, a celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore înaintea începerii evenimentului şi al persoanelor care prezintă rezultatul negativ certificat de o unitate medicală al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înaintea începerii evenimentului.