Momente importante, premii și câștigători la Les Films de Cannes à Bucarest, ediția XV

Documentarul TATA a câștigat Premiul Publicului la Les Films de Cannes à Bucarest, ediția XV

Record de înscrieri la castingul Managing Talents pentru filmul Amintiri din Epoca de Aur 3

Câștigătorii concursurilor de scenarii și pitch-uri de film Write a Screenplay For... și Book to Screen au fost aleși

TATA, singurul documentar românesc selectat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, este o poveste puternică și emoționantă despre lupta unei fiice pentru a rupe ciclul de violență din familia sa și de a vindeca rănile trecutului, atât pentru ea și generațiile viitoare, cât și pentru cel care a rănit-o. Alte șase filme semnate de regizorii români au putut fi urmărite și votate în cadrul Avanpremierele Toamnei, înainte de lansarea lor oficială în cinematografele din țară.

Au fost aleși câștigătorii la secţiunea Works in Progress din cadrul festivalului, destinată filmelor care vor fi gata în 2025. Aici, premiile oferite de Avanpost în materie de servicii post-producție au fost acordate filmelor Sorella di Clausura în regia Ivana Mladenovic şi De Capul Lor de Tudor Cristian Jurgiu, iar premiul pentru servicii de post-producție oferit de Abator a fost câștigat de filmul The Soldier's Journey semnat de Helena Maksyom.

Juriul secțiunii Works in Progress a fost format la această ediție din Elad Samorzik - membru al comitetului de selecție pentru Berlinale International Film Festival, Caroline Maleville - membră a comitetului de selecție pentru Quinzaines des Cinéastes - Cannes, Lorenzo Esposito - Associate Programmer la Karlovy Vary Film Festival, Paolo Bertolin membru al comitetului de selecție pentru Venice International Film Festival.

Premiile Write a Screenplay For … Crime Drama

În cadrul galei de închidere a ediției XV Les Films de Cannes à Bucarest, ce a avut loc duminică la Cinema Muzeul Țăranului, s-au anunțat și câștigătorii Write a Screenplay for..., concursul de scenarii și pitch-uri de film organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul PRO TV. Tema acestei ediții a concursului a fost "Write a Screenplay for Crime Drama". Plecând de la temă, la categoria lungmetraj, câștigători au fost aleși Inna Cebotari şi Volker Schmidt cu proiectul Lumea ta (Deine Welt), iar Abisul se uită și el în tine de Daniel Oltean a câștigat la categoria miniserie TV. Fiecare dintre ei a primit câte un premiu în valoare de 6.000 de euro, oferit de PRO TV. Proiectul câștigător la miniserie TV va încheia un contract de dezvoltare cu PRO TV. Proiectul câștigător la lungmetraj va intra în următoarea etapă de dezvoltare cu sprijinul Asociației Cinemascop. Păstrând tradiția de la precedenta ediție a concursului, toți finaliștii vor beneficia de o opțiune simplă pentru un an de zile semnată cu PROTV, în valoare de 1.000 euro fiecare.

Premiul „De la carte la film" a fost câștigat la concursul Book to Screen de Lavinia Braniște.

Lavinia Braniște, reprezentată de Editura Arthur, a fost aleasă câștigătoarea la noua ediție a concursului Book to Screen, organizat Matca Literară în parteneriat cu PRO TV și Asociația Cinemascop. Premiului „De la carte la film" i-a fost oferit pentru romanul Sora lui Colăcel. Premiul constă într-un contract pentru dezvoltarea episodului pilot al viitorului serial bazat pe cartea sa și suma de 5.000 de euro, ambele din partea PRO TV. Aflat la a doua ediţie, evenimentul Book to Screen s-a desfăşurat în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, 75 de autori români înscriindu-se la şansa de a câştiga premiul acordat de PRO TV. Juriul a fost format din Gabriela Iacob, Head of Scripted Content Development PRO TV, și George Cornilă, redactor Matca Literară și editor coordonator Curtea Veche Publishing.

Actori selectați pentru filmul Amintiri din Epoca de Aur 3, în regia Ioanei Uricaru

Aproape 400 de actori s-au înscris la castingul organizat în cadrul programului Managing Talents, pentru filmul Amintiri din Epoca de Aur 3, regizat de Ioana Uricaru, ce va fi turnat în 2025. Dintre aceștia, actorii reținuți pentru rolurile principale din film sunt Janir Izdrailă, Ana Maria Cojocaru, Vlad Brumaru şi Ana Bodea.

În acest an, programul Managing Talents, dedicat susținerii și dezvoltării comunității actorilor din România, a avut două ediții unice: una în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest și alta în cadrul Les Films de Cannes à Timișoara. Cei înscriși au luat parte la workshopuri dedicate cu regizorul Cristian Mungiu, actorii Gheorghe Ifrim și Monica Bîrlădeanu, cu trainerul de actorie Julien Javions și leaderi din lumea de casting: David Zitzlsperger, Lana Veenker, Domnica Cîrciumaru.

Les Films de Cannes à Bucarest continuă săptămâna această în țară, cu o nouă ediție locală organizată la Cluj. Festivalul revine la Cinema Victoria și Cinema Arta în perioada 7-10 noiembrie. 11 dintre filmele aclamate la Cannes și Berlinale 2024, printre care „Anora", "The Substance" și Ursul de Aur -"Dahomey" vor fi proiectate la Cluj.

