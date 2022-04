Netflix anulează mai multe seriale şi filme după ce a pierdut sute de mii de abonaţi

Netflix anulează deja mai multe seriale şi filme după recentele sale probleme financiare.

Potrivit publicaţiei Techradar, gigantul de streaming a scos din priză numeroase seriale aflate în curs de dezvoltare. Departamentul de animaţie al companiei a fost cel mai grav afectat de problemele care afectează în prezent Netflix, care a suferit scăderi ale valorii de piaţă şi de abonaţi de la începutul anului.

Pe 21 aprilie Netflix a pierdut 200.000 de abonaţi de la începutul anului 2022. În plus, recenta retragere a companiei de streaming din Rusia din cauza războiului din Ucraina a costat-o ​​încă 700.000 de telespectatori. Netflix estimează că va pierde încă două milioane de clienţi înainte de iunie 2022.

Deoarece are în calcul prima pierdere de abonaţi după un deceniu, Netflix se pare că a luat măsuri pentru a combate în mod proactiv instabilitatea financiară viitoare. Şi asta înseamnă anularea mai multor proiecte în curs de dezvoltare.

Serialele de succes precum Stranger Things, Squid Game sau The Witcher nu vor fi anulate.

Gigantul de streaming a anulat multe proiecte animate, inclusiv o adaptare a piesei The Twits a lui Roald Dahl. Un serial animat foarte aşteptat bazat pe îndrăgitul serial de benzi desenate Bone a lui Jeff Smith, plus Toil and Trouble a lui Lauren Faust, au fost alte producţii abandonate de către streamer.

Filmele Netflix, inclusiv Bright 2, o continuare a filmului fantasy cu Will Smith în rol principal, au fost, de asemenea, anulate de compania de streaming. Anularea lui Bright 2 este probabil să aibă legături mai strânse cu incidentul de la premiile Oscar din 2022. Dar, potrivit reporterului Lucas Shaw, Netflix a susţinut că anularea lui Bright 2 nu a avut prea mult de-a face cu incidentul respectiv.

(sursa: Mediafax)