Netflix elimină o mare parte din conținutul său interactiv

Din fericire, cele patru titluri care vor rămâne pe Netflix sunt cele mai populare printre utilizatorii platformei: „Black Mirror: Bandersnatch”, „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend”, „Ranveer vs. Wild” cu Bear Grylls și „You vs. Wild” vor fi în continuare disponibile pentru streaming.

Același lucru nu se poate spune despre conținutul interactiv bazat pe filmele „Carmen Sandiego”, „Boss Baby” și „Motanul încălțat”, care vor fi scoase de pe Netflix. „Puss in Book: Trapped in an Epic Tale” a fost primul special de pe platformă care a folosit această tehnologie interactivă, cu câțiva ani înainte ca „Black Mirror: Bandersnatch” să uimească lumea.

Actualizarea marchează un sfârșit dezamăgitor pentru această tehnologie, pe care Netflix a promis anterior că o va „dubla”.

Purtătorul de cuvânt al companiei, Chrissy Kelleher, a declarat pentru The Verge că funcția „și-a servit scopul, dar acum este limitată, deoarece platforma se concentrează pe eforturile tehnologice în alte domenii”.

Fostul director al jocurilor Netflix, Mike Verdu, a declarat, de asemenea, că nu va mai face niciunul dintre aceste titluri interactive.

