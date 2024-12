Netflix prezintă trailerul oficial pentru The Electric State, cu Millie Bobby Brown & Chris Pratt

Despre The Electric State:

REGIZORI: Anthony și Joe Russo

SCENARIȘTI: Christopher Markus & Stephen McFeely

BAZAT PE ROMANUL SCRIS DE: Simon Stålenhag

PRODUCĂTORI: Joe Russo, p.g.a.; Anthony Russo, p.g.a.; Mike Larocca, p.g.a.; Angela Russo-Otstot; Chris Castaldi; Patrick Newal

PRODUCĂTORI EXECUTIVI: Christopher Markus, Stephen McFeely, Tim Connors, Nick van Dyk, Jake Aust, Geoffrey Haley, Jeffrey Ford, Simon Stålenhag, Julia Angelin, Russell Ackerman, John Schoenfelder, Anthony Muschietti, Barbara Muschietti

CO-PRODUCĂTORI: Anthony J. Vorhies, Joseph Micucci, Murtaza Kathawala

DISTRIBUȚIE: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, cu Giancarlo Esposito și Stanley Tucci. Alături de talentele vocale ale actorilor Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo, Alan Tudyk.

DATA LANSĂRII: 14 martie 2025

Sinopsis:

The Electric State este o aventură spectaculoasă, semnată de regizorii producției Avengers: Endgame, cu acțiunea plasată într-o versiune alternativă, retrofuturistă a anilor '90. Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) interpretează rolul lui Michelle, o adolescentă orfană, care trăiește într-o societate alături de mascote și roboți cu înfățișare de personaje din desene animate. Aflați cândva în serviciul oamenilor, aceștia sunt acum exilați din cauza unei revolte eșuate. Tot ceea ce Michelle crede că știe despre lume este dat peste cap într-o seară, în urma vizitei lui Cosmo, un misterios robot pașnic, care pare a fi controlat de Christopher, genialul frate mai mic al lui Michelle, despre care ea credea că murise. Hotărâtă să-și găsească iubitul frate pe care îl credea pierdut, ea pornește într-un periplu prin sud-estul Americii împreună cu Cosmo. În scurt timp, deși cu inima îndoită, Michelle își unește forțele cu Keats (Chris Pratt, Guardians of the Galaxy, Jurassic World), un contrabandist de mâna a doua, și cu partenerul lui haios, robotul Herman (vocea lui Anthony Mackie). Intrând în Zona de Excludere a Roboților, un colț izolat din deșert rezervat acum roboților, Keats și Michelle găsesc un grup bizar și colorat de noi aliați animatronici și încep să descopere că forțele din spatele dispariției lui Christopher sunt mai sinistre decât se așteptau. Regizat de Anthony și Joe Russo.

The Electric State îi are în distribuție pe Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan (distins cu premiul Oscar), Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci (nominalizat la Oscar) și Woody Norman. Talentații Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate și Alan Tudyk sunt cei care dau glas roboților. Filmul este bazat pe romanul grafic al lui Simon Stålenhag. Christopher Markus și Stephen McFeely semnează scenariul.