New York: Festivalul de film Tribeca va fi organizat anul acesta ca eveniment în aer liber

Pentru a-și lua revanșa față de anul trecut, Festivalul de Film Tribeca va avea loc în 2021, în perioada 9-20 iunie. Anul acesta, publicul va putea fi prezent la evenimentul cinematografic, grație proiecțiilor în aer liber.

După ce situația mondială a obligat festivalurile să amâne edițiile din 2020, Tribeca nefăcând excepție și fiind nevoit să amâne ediția trecută, marele eveniment cinematografic intenționează să revină chiar mai consistent anul acesta. Luni, organizatorii au anunțat că planifică o ediție 2021 cu public, grație proiecțiilor în aer liber din cinci cartiere ale New York-ului. Programat inițial în aprilie, festivalul Tribeca, creat de Robert De Niro, Jane Rosenthal și Craig Hatkoff, se va desfășura de data aceasta vara, în perioada 9 - 20 iunie.

Șezlongurile vor fi amplasate în cartierele Brooklyn (The MetroTech Commons), Manhattan (Hudson Yards), Staten Island (Empire Outlets), precum și pe acoperișul Pier 57 și la Brookfield Place New York. Festivalierii se vor bucura de un ecran HD de peste 12 metri, în fiecare dintre locurile de desfășurare a festivalului.

„Tribeca este o comunitate dintre cei mai puternici și mai talentați creatori de povești de pe planetă. În 20 de ani de festival, această comunitate de realizatori și partenerii noștri au devenit o singură familie”, mărturisea Jane Rosenthal. „Suntem încântați să ne întâlnim vara aceasta, întrucât Tribeca devine astfel o piesă centrală a divertismentului live din cartierele New York-ului”.

Robert de Niro a reamintit importanța acestei întâlniri anuale în peisajul Big Apple, cum este supranumit New York-ul, precum și misiunea sa principală, de care a stat la baza realizării acestui mare eveniment, de la început, anume „de a aduce oamenii împreună după 11 septembrie. Ce facem mereu”. Și a adăugat: „Pe măsură ce New York-ul iese din umbra lui Covid-19, pare corect să aducem oamenii din nou aici, în persoană, la festivalul nostru, cu ocazia acestei celei de-a 20-a aniversări”. De la înființare, Tribeca Film Festival a trecut granițele centrului orașului New York, ducându-și drive-in-urile în toată țara.

Festivalul de Film de la Cannes, care este organizat, de obicei, în luna mai, își propune, de asemenea, o ediție de vară în 2021, acesta fiind cel mai bun sezon pentru evenimente majore. Prezidată anul acesta de Spike Lee, cea de-a 74-a ediție a Cannes-ului este programată a se desfășura în perioada 6-17 iulie.