Noaptea starurilor

Pentru prima dată, un film ignorat în sălile de cinema, a obținut statueta dorită. "CODA" a scris istorie la cea de-a 94-a gală a premiilor decernate de Academia de film americană, după ce a devenit primul lungmetraj produs de o platformă de streaming, câştigând premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Această victorie reprezintă o ilustrare perfectă a schimbării majore care s-a produs în ultimii ani în industria de la Hollywood, o schimbare a felului în care filmele sunt produse şi distribuite.

Într-o perioadă în care industria cinematografică se află sub presiune pentru a-şi lărgi adresabilitatea şi pentru a prezenta mai multe poveşti despre persoane de culoare şi persoane din minorităţi subreprezentate, victoria repurtată de pelicula "CODA" reprezintă din multe puncte de vedere o veritabilă depăşire a barierelor.

Lungmetrajul "CODA" s-a impus la toate cele trei categorii la care a fost nominalizat: "cel mai bun film", "cel mai bun actor în rol secundar" (Troy Kotsur) şi "cel mai bun scenariu adaptat" (Sian Heder, care este şi regizoarea filmului).

Gala Oscar 2022 a avut numeroase premiere, care au fost intens comentate pe reţelele de socializare.

Will Smith a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul "King Richard", îl care îl interpretează pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams. Însă show-ul de duminică seară a fost umbrit de un moment bizar, care nu fusese planificat de producătorii transmisiunii televizate. Will Smith a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock, după ce starul de comedie făcuse o glumă pe seama soţiei lui Will Smith, actriţa Jada Pinkett Smith, spunând că abia aşteaptă să o vadă într-o continuare a filmului "G.I. Jane" datorită cuafurii sale. Jada Pinkett Smith apare în public cu craniul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

"Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!", a strigat Will Smith spre Chris Rock. După ce a câştigat premiul Oscar, Will Smith a prezentat scuze publice Academiei de film americane şi colegilor săi de breaslă nominalizaţi la categoria "cel mai bun actor". Afirmând: „dragostea te face uneori nebun”.

Însă duminică seară, cele mai multe premii au fost câştigate de filmul SF "Dune", o adaptare ambiţioasă a romanelor publicate de Frank Herbert în seria literară omonimă. "Dune" s-a impus la şase categorii tehnice: "cele mai bune efecte vizuale", "cel mai bun sunet", "cea mai bună coloană sonoră", "cel mai bun montaj", "cea mai bună imagine" şi "cea mai bună scenografie".

Jessica Chastain, îmbrăcată într-o splendidă rochie lila, cu bronz, semnată Gucci, a fost recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal și a ținut un discurs emoționant. Jessica Chastain, fata cu părul de foc, cum este numită, a fost recompensată cu Oscar, datorită interpretării sale cameleonice din filmul "The Eyes of Tammy Faye", în care a jucat-o pe teleevanghelista americană Tammy Faye Bakker. În discursul ei de acceptare a premiului, Jessica Chastain a evocat sprijinul public oferit de Tammy Faye Bakker bărbaţilor gay şi pacienţilor cu HIV într-o perioadă în care mulţi membri ai comunităţii evanghelice nu îi împărtăşeau aceste opinii.

"Sinuciderea este una dintre cauzele principale de deces în Statele Unite. Afectează multe familii. A afectat-o şi pe familia mea. Şi îi afectează în special pe membrii comunităţii LGBT, care, adeseori, simt că nu îşi au locul în această lume. Ne confruntăm cu o legislaţie discriminatorie şi plină de bigotism în ţara noastră, al cărei unic scop este acela de a ne diviza şi mai mult. Sunt comise violenţe şi crime motivate de ură asupra unor civili nevinovaţi în lumea întreagă. Şi în vremuri precum acestea, mă gândesc la Tammy şi mă simt inspirată de ea", a declarat Jessica Chastain.

„Cea mai grea statuetă” pentru cea mai bună actriță, non-protagonistă a mers către Ariana DeBose pentru West Side Story de Steven Spielberg. Ariana DeBose este cea de-a doua actriță latină care câștigă un Oscar: prima a fost Rita Morena în 1962 în același rol. Actrița în vârstă de 31 de ani, în discursul de mulțumire și-a revendicat apartenența la comunitatea LGBT: „Eu afro-latină sunt atât de fericită că există un loc și pentru noi.”

Oscar-ul pentru cel mai bun actor în rol secundar a mers către Troy Kotsur, primul actor surdo-mut.

Din păcate celebrul regizor italian Paolo Sorrentino nominalizat la categoria cel mai bun film internațional, „A fost mâna lui Dumnezeu”, a pierdut în fața japonezului Hamaguchi cu Drive my car.

Discursul atât de așteptat al președintelui Vlodimir Zelenski nu a mai avut loc, dar întreagă audiență i-a adus un omagiu.

Regizorul Sean Penn întors de la Kiev, unde a filmat un documentar despre invazia rusă, mărturisește: „puține persoane precum Zelinski au fost în stare să susțină lupta pentru libertate încercând să oprească masacrele”.

Encanto și-a adjudecat Oscar-ul pentru cel mai bun film de animație.

Un lucru emoționant a fost și faptul că Lady Gaga a apărut pe scenă acompaniind-o pe celebra Liza Minnelli care se afla într-un scaun cu rotile. Lady Gaga mărturisea că „îmi place să lucrez cu legende”.

Marlee Matlin, care a jucat rolul soţiei sale în filmul "CODA", era până duminică singura artistă surdă recompensată de Academia de film americană, după ce obţinuse premiul Oscar în 1987 pentru rolul principal din pelicula "Children of a Lesser God". "Dedic acest premiu comunităţii surzilor, comunităţii CODA şi comunităţii persoanelor cu dizabilităţi. Acesta este momentul nostru", a declarat acesta.

"The Power of the Dog", care primise cele mai multe nominalizări în acest an -12 - s-a impus totuşi la categoria "cea mai bună regie" prin intermediul cineastei Jane Campion. Cineasta neozeelandeză a devenit cea de-a treia femeie care a câştigat Oscarul pentru regie, după Chloe Zhao ("Nomadland") şi Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker").

Ediţia din anul trecut obținuse cea mai scăzută cotă de audienţă din istoria galei Oscar, atrăgând în faţa micilor ecrane doar 10,4 milioane de telespectatori americani, după ce a fost organizată în prezenţa unui număr restrâns de participanţi şi de prezentatori. Gala Oscar 2022 a avut o durată de peste trei ore şi jumătate.

Deşi organizatorii galei Oscar au îmbrăţişat viitorul marcat de streaming, ei i-au onorat şi pe cei care au marcat istoria industriei cinematografice tradiţionale, reunind pe scena galei de duminică seară actori şi regizori celebri ai unor filme clasice, precum "The Godfather" şi "Pulp Fiction" şi celebrând cea de-a 60-a aniversare a francizei "James Bond". Însă nici măcar această venerabilă franciză dedicată celebrului spion 007 nu este imună la schimbare. Recent, Metro-Goldwyn-Mayer, distribuitorul filmelor din seria "James Bond", a finalizat tranzacţia de 8,5 miliarde de dolari prin care a fost achiziţionat de Amazon.

Să nu uităm nici rochiile și bijuteriile de vis purtate pe covorul roșu.

KENNETH BRANAGH