Nomadland și Rocks, în pole position pentru Bafta, evenimentul care anticipează Premiile Oscar

Cu șapte nominalizări, Nomadland și Rocks conduc jocurile la Premiile Bafta

Premiile BAFTA așează deja covorul roșu pentru tinere cineaste și regizoare. Patru dintre ele vor concura în data de 11 aprilie, pentru titlul de Cea mai bună regie și speră să ajungă, în cariera lor, nume mari în cinematografie.

La Bafta se petrec schimbări. Organizatorii au dezvăluit de curând lista artiștilor care concurează pentru o statuetă la Gala din 11 aprilie. La un an după ce au fost critiriticați de industrie și de media pentru o selecție prea „albă” a cineaștilor, mai ales în secțiunile de interpretare, ceremonia va găzdui, de data aceasta, noi talente a căror selecție a fost realizată având la bază ideea de diversitate.

Douăzeci și unu dintre cei douăzeci și patru de actori nominalizați la Bafta sunt în competiție pentru prima dată în carieră. Fapt care face ca certitudinile pe care credeam că Premiile Bafta le oferă industriei, în așteptarea Premiilor Oscar, nu mai sunt chiar atât de sigure…

Diversitatea, prin urmare, se regăsește în patru din cei șase regizori nominalizați, care sunt femei. Lucru nemaiîntâlnit până acum. Până azi, cel mult o femeie regizor intra în această categorie. Niciuna, însă, în ultimii zece ani! Simbol al acestei adevărate revoluții, un număr record de șapte nominalizări au fost atribuite filmelor Nomadland, de Chloe Zhao și Rocks, de Sarah Gavron.

Urmează Mank, Promising Young Woman, The Father și Minari, acesta din urmă vorbind despre viața unei familii sud-coreene în Arkansas, fiecare având șase nominalizări. Apoi The Dig și The Mauritanian - câte cinci.

Unde sunt David Fincher, Aaron Sorkin, Carey Mulligan?

Marele câștigător al Globurilor de Aur, premiat la Festivalurile internaționale de film de la Veneția și Toronto, Nomadland este un imn al gloriei hippioților moderni care traversează Statele Unite în autorulote.

Rocks urmărește povestea unei tinere londoneze în vârstă de 15 ani, abandonate, la fel ca fratele ei mai mic, de mama lor, dar care se bucură de grija și susținerea grupului său de prieteni.

Cele două pelicule se vor confrunta în cursa pentru marele trofeu ce va fi decernat celui mai bun film cu The Father, în care Anthony Hopkins joacă rolul unui bărbat în vârstă care se adâncește în demență, și cu The Mauritanian, în care un avocat renumit și feroce apără un mauritan acuzat pe nedrept de terorism de Statele Unite/ Totodată, în competiție este și thrillerul feminist Promising Young Woman, precum și drama politică The Trial of the Chicago 7.

La categoria Cea mai bună regie, lui Chloe Zhao și Sarah Gavron li se alătură Shannon Murphy (Babyteeth) și Jasmila Žbanić (Quo Vadis, Aida?). Cvartetul feminin se va confrunta cu Thomas Vinterberg (Drunk) și Lee Isaac Chung (Minari). Doi regizori în minoritate. Și nu cei mai așteptați: David Fincher (Mank) și Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7) sunt vizibili de data aceasta prin absența lor la Bafta.

Nominalizările nu au favorizat neapărat talentele „de casă”. Cu un film caustic și răzbunător, Promising Young Woman, Emerald Fennell nu reușește să se regăsească pe listă. La fel ca vedeta sa, Carey Mulligan, care tocmai fusese desemnată Cea mai bună actriță de Critics Choice Awards.

Declarația de independență a Premiilor Bafta

Nominalizările din 2021 diferă și de cele anunțate peste Atlantic (Globurile de Aur, ale breslelor producătorilor și ale actorilor). Considerată cea mai importantă ceremonie ce precede Premiile Oscar, Gala Premiilor Bafta aduce o „dezordine” în ceea ce păreau a fi niște pariuri sigure. Dacă votanții Oscarului căutau idei de filme pe care să le vadă înainte de a-și completa buletinul de vot (pe care trebuie să îl predea înainte de ziua de miercuri), Premiile Bafta îi vor încuraja să-și deschidă mintea către mai multe posibilități pe care inițial nu le luaseră în calcul. Se estimează că cele două organizații au peste 700 de membri în comun.

Înafară de actrița Carey Mulligan, mai multe staruri au fost lăsate în urmă în favoarea tinerelor speranțe. Actori mari, precum Olivia Colman (The Father), Gary Oldman și Amanda Seyfried (Mank), Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7), sau Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom). Situație similară pentru actrițele principale ale poeticului film Ammonite, al lui Francis Lee, Kate Winslet și Saoirse Ronan, precum și pentru Anya Taylor-Joy, din Emma. Pe de altă parte, bun venit cineaștilor Niamh Algar (Calm With Horses), Kosar Ali (Rocks), Dominique Fishback (Judas And The Black Messiah), Ashley Madekwe (County Lines), Yuh-Jung Youn (Minari), Bukky Bakray (Rocks) sau Radha Blank (The Forty-Year-Old Version).

Tahar Rahim și Mads Mikkelsen, nominalizați la Bafta

Trei lungmetraje au primit mult mai multe nominalizări decât se așteptau și pot genera, astfel, un motiv pentru a încerca o revenire în cursa pentru Oscar: The Father, al lui Florian Zeller, inspirat din piesa sa; The Mauritanian, cu actorul francez Tahar Rahim și Drunk, al danezului Thomas Vinterberg, film în care Mads Mikkelsen pur și simplu strălucește. Mikkelsen și Rahim vor încerca să smulgă titlul de Cel mai bun actor regretatului Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), lui Anthony Hopkins (The Father), lui Riz Ahmed (Sound Of Metal), sau lui Adarsh ​​Gourav (The White Tiger).

Premiul Bafta pentru Cea mai bună actriță va fi disputat de Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman), Bukky Bakray (Rocks), Radha Blank (The Forty-Year-Old Version), Frances McDormand (Nomadland), Wunmi Mosaku (His House) și Alfre Woodard (Clemency).

Această independență – care, de altfel, pune serviciul de streaming Netflix în dezavantaj - poate fi explicată în principal de pandemia care a permis, datorită scăderii numărului de producții tip blockbuster, o vizibilitate crescută filmelor de autor. În urma scandalului „BaftaSoWhite”, de anul trecut, organizatorii au demarat un audit pentru o mai bună recunoaștere a diversității, au emis, de asemenea, noi criterii de eligibilitate și au introdus un nou tur de scrutin pentru toate categoriile de premii, pentru a viza o mai mare diversitate în ceea ce privește nominalizările la Premiile Bafta de anul acesta.