Prințul Harry și Meghan Markle anunță un nou serial cu Greta Thunberg

Prințul Harry și Meghan Markle au o altă lansare Netflix în decembrie, dar de data aceasta se concentrează asupra „liderilor”.

Cuplul regal a ținut prima pagină a ziarelor pentru seria lor documentară în șase episoade „Harry & Meghan”, care a debutat pe platforma de streaming la începutul acestei luni. Seria a aprofundat viața personală a cuplului și lupta cu familia regală.

Totuși, nu despre asta este vorba în „Live to Lead”. Cea mai nouă docuserie a fost produsă de ducele și ducesa de Sussex prin intermediul companiei lor Archewell Productions. Acesta va pune în evidență o listă de „lideri” care sunt „angajați să facă o diferență în lume”.

Un sinopsis oficial al serialului spune că acesta va prezenta „valorile fundamentale, disciplinele zilnice și principiile directoare pe care liderii le folosesc pentru a-i motiva pe alții și a crea schimbări semnificative”.

„Acest lucru a fost inspirat de Nelson Mandela, care a spus odată: „Ceea ce contează în viață nu este simplul fapt că am trăit”", spune Prințul Harry în trailerul recent lansat. Meghan este de acord, spunând: „Diferența pe care am făcut-o în viețile altora este cea care va determina importanța vieții pe care o ducem”.

„Să luptăm pentru schimbare și să devenim lideri”, continuă ea, în timp ce prințul Harry intervine: „Și să oferim inspirație celorlalți. Pentru a trăi, pentru a conduce”.

Serialul în șapte părți include interviuri cu prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern, avocatul și avocatul pentru justiție socială Bryan Stevenson, regretata judecătoare adjunctă a Curții Supreme a SUA Ruth Bader Ginsburg, activista pentru climă Greta Thunberg, căpitanul echipei naționale de rugby a Africii de Sud și activistul pentru inegalitate socială Siya Kolisi, activista feministă Gloria Steinem și Albie Sachs, activist anti-apartheid și fost judecător la Curtea Constituțională din Africa de Sud.

„Live to Lead” a fost creat și regizat de Geoff Blackwell, autorul seriei de cărți „I Know This to Be True”.

Acest nou proiect este anunțat în condițiile în care recenziile pentru „Harry & Meghan” au fost mixte. Multe publicații britanice au acuzat cuplul că este narcisist și că este în căutare de atenție după ce a părăsit familia regală pentru a urma, se pare, o existență mai privată.

„Ceea ce am reținut în principal a fost sentimentul unui cuplu atât de îndrăgostit de sine încât și-a pierdut orice urmă de conștiință de sine”, a scris The Times despre serialul documentar.

The Guardian a scris că a fost „un efort unilateral de PR, fără voci critice sau disidente cu privire la comportamentul cuplului sau fără întrebări dure”.

„Live to Lead” va fi un pic diferit, deoarece nu este axat pe cuplul regal, ci doar este promovat de acesta.

(sursa: Mediafax)