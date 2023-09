O incursiune în lumea animației baltice: Letonia, țara invitată la Animest.18

Cu o industrie relativ tânără, dar care s-a dezvoltat încă de la începuturi cu o viteză uimitoare, animația letonă se remarcă astăzi în marile festivaluri de film cu opere care utilizează și mixează stiluri diverse într-o manieră inedită, create de autori premiați la festivaluri din întreaga lume. Printre cei mai proeminenți dintre aceștia se numără cineastele invitate anul acesta în juriile festivalului.

Ilze Burkovska Jacobsen va urmări și va juriza filmele din Competițiile de lungmetraj internațional și scurtmetraj românesc, iar publicul o va putea întâlni la proiecția celei mai recente producții pe care o semnează: My Favourite War - laureat la Annecy cu premiul Contrechamp și Premiul criticilor francezi de film.

Sabīne Andersone, invitată în juriul de scurtmetraj, care va desemna câștigătorul Trofeului Animest, este una dintre cele mai active producătoare de film din Letonia și directoarea studioului de animație Atom Art, invitat la Animest.18.

O prezență importantă în programul dedicat animației letone va fi și cea a Annei Zača, directoarea Latvian Animation Association și curatoarea programului Short Riga prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Riga. În cadrul zilelor dedicate industriei, Anna va vorbi despre importanța asociațiilor profesioniste în producția de film de animație alături de câteva nume importante din industria autohtonă. Publicul iubitor de film de animație va fi invitat să descopere în sălile de cinema două programe încântătoare, construite să ofere o mostră din cinematografia letonă atât copiilor, cât și adulților, în selecția Annei Zača și a lui Agnese Zapāne de la Centrul Național al Cinematografiei din Letonia.

În programul de scurtmetraje de autor, publicul adult va descoperi 8 bijuterii animate produse din 1993 până astăzi, cu povești diverse și neașteptate despre accidente ridicole, prinți, prințese, alegeri dificile și noi începuturi. La rândul lor, copiii vor fi fermecați de filmele incluse în programul de 8 scurtmetraje letone dedicate lor, cu povești de colecție produse în ultimii 50 de ani, inspirate din folclorul leton, cu personaje din natură și cu mesaje educative.

Atom Art – Studioul invitat la Animest.18

Ca în fiecare an, un studio de animație va avea parte de un showcase în programul dedicat industriei la Animest. La cea de-a 18-a ediție, atenția se va îndrepta către Atom Art, studioul independent de animație din Riga, care în ultimii ani a produs scurtmetraje prezentate și premiate în competițiile festivalurilor din întreaga lume, dar și lungmetraje ca Jacob, Mimmi and the Talking Dogs. Regizorul filmului, Edmunds Jansons, a fost numit de portalul internațional Zippy Frames „cel mai proeminent din generația sa” și se numără printre fondatorii studioului de animație Atom Art. Cineastul a acceptat invitația de a participa la întâlnirea cu publicul din București și va veni la festival alături de producătoarea și directoarea studioului, Sabīne Andersone.

Specialiștii și viitorii specialiști din industrie vor avea ocazia să-i întâlnească într-un eveniment dedicat studioului și producțiilor sale, iar spectatorii le vor putea adresa întrebări la proiecțiile speciale incluse în programul ediției. Se vor vedea pe marele ecran lungmetrajul Jacob, Mimmi and the Talking Dogs, dar și o selecție a celor mai premiate scurtmetraje produse de Atom Art în ultimii ani, printre care Choir Tour, Guard of Honour și International Father's Day, ale aceluiași autor, sau Ursus (r. Reinis Pētersons) și It’s About Time (r. Ivo Briedis).

