O poveste emoționantă de familie aduce gustul copilăriei în deschiderea Animest.18: Chicken for Linda!, câștigătorul Cristalului Annecy

O dramă de familie spusă cu mult umor, într-un stil unic, intim și atașant, filmul explorează relația dintre o mamă mult prea ocupată și fiica sa, Linda, care caută înțelegere în familia extinsă și apoi în comunitate, totul într-o lume în care nimic nu pare să mai aibă vreun sens.

Producția premiată cu Cristal la ediția din acest a Festivalului de la Annecy se va vedea la București pe 6 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Luceafărul (fostul Cinema Pro).

,,Probabil cel mai bun film de la Cannes anul acesta'', nota prestigioasa publicație Variety, într-o cronică dedicată lungmetrajului animat, prezentat în premieră internațională în secțiunea paralelă ACID. Povestea, pe cât de simplă, pe-atât de puternică, surprinde profunzimea conexiunilor mamă-fiică, forța protectoare a comunității, dar și imboldul revoluționar al copiilor.

O mamă iubitoare, Paulette se simte foarte vinovată după ce descoperă că a pedepsit-o pe Linda pentru ceva ce n-a făcut. Dornică să o împace, îi promite fiicei că va face orice ca să se revanșeze - va găti chiar și faimoasa rețetă de pui cu ardei, care-i amintește Lindei de tatăl ei dispărut. Pare o soluție bună, dar singura problemă e că Paulette nu s-a descurcat niciodată în bucătărie, iar ingredientele sunt imposibil de găsit într-un oraș tulburat de proteste de stradă. Asta nu va opri o mamă să-i îndeplinească dorința fiicei sale. Împreună pornesc într-o aventură plină de culoare, iar întreaga comunitate li se va alătura pe parcurs. Ceea ce începe în casa modestă a unei familii monoparentale se extinde în curtea blocului și cucerește, spre final, străzile întregului oraș. Așa se naște o revoluție.

,,Am creat un film care seamănă, din multe puncte de vedere, cu un copil obraznic, agitat, care este adesea pus la colț pentru că tulbură orele de clasă.’’, subliniază regizorii Sébastien Laudenbach și Chiara Malta. ,,Dar de cele mai multe ori, acești copii se dovedesc a fi cei mai sensibili și au nevoie de cea mai multă protecție’’, adaugă realizatorii. Filmul marchează a doua întâlnire a publicului Animest cu munca regizorului Sébastien Laudenbach. În 2016 a fost desemnat câștigător în Competiția de lungmetraj cu The Girl Without Hands.

În Chicken for Linda!, animația 2D, desenată manual în culori vibrante, este susținută de o acțiune comică complet accesibilă, în timp ce explorează într-o manieră subtilă subiecte serioase: doliul, relațiile complexe dintre mamă și fiică, prietenia, copilăria, relația cu autoritatea şi dreptul la locuire, toate puse pe fundalul unui Paris paralizat de proteste.

Copiii se vor îndrăgosti de fiecare detaliu din film. Se vor identifica ușor cu Linda și prietenii ei și se vor familiariza cu un stil de ficțiune inspirat exclusiv din aspectele realității, în care adulții mai greșesc, părinții mănâncă uneori dulciuri pe-ascuns, autoritatea poate fi chestionată, iar oamenii dragi pot dispărea din viețile noastre pentru totdeauna. La rândul lor, adulții vor savura fiecare moment din povestea care le va aminti de mâncarea de acasă, de puterea comunităților, dar și de părinți și bunici.

