Omagiu emoționant al Evei Mendes pentru Ryan Gosling cu ocazia lansării peliculei "Barbie"

Ea spune că Ryan Gosling este cel mai bun actor cu care a lucrat vreodată, exprimându-și astfel admirația față de talentul acestuia, scrie hola.com.

Eva Mendes a rememorat perioada când cei doi au jucat în drama "The Place Beyond the Pines", din 2012. Amintirile vin cu ocazia lansării filmului "Barbie", care a avut premiera la Los Angeles, în weekendul trecut, și al cărei protagonist este Ryan,

Ea a topit inimile fanilor, prezentând pe Instagram mai multe fotografii din timpul film[rilor. „Mi Hombre. Mi Vida.”, a scris Eva.

Actrița a recunoscut cu umilință că a-l eticheta drept cel mai remarcabil actor cu care a lucrat vreodată ar fi o subestimare.

Ca o surpriză încântătoare, Mendes a inclus și un citat din geniala Greta Gerwig, regizoarea celui mai recent film al lui Ryan Gosling, "Barbie". Cuvintele acesteia, provenite dintr-un interviu recent pentru revista "Rolling Stone", au ar[tat o imagine a performanței actorului. Potrivit Gretei, el este o combinație de vedete emblematice precum Marlon Brando, Gene Wilder, John Barrymore și John Travolta.

Deși Mendes și Gosling au preferat să țină relația lor departe de ochii publicului, povestea de dragoste dintre cei spune multe. Cuplul are două fete frumoase, Esmeralda și Amada. El a ajuns pe covorul roz al filmului 'Barbie" îmbrăcat într-un costum roz și cu un pandantiv cu litera „E”, scris cu fontul Barbie, inițiala numelui Evei Mendes.

