Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii este propunerea României pentru Premiile Oscar 2024

Cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude, Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii (Do Not Expect Too Much from the End of the World), este propunerea României pentru Premiile Oscar 2024, categoria “Cel mai bun lungmetraj internațional”.