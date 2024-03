Oscar 2024: Lista completă a câştigătorilor. Oppenheimer, cel mai bun film. Cillian Murphy şi Emma Stone, cei mai buni actori în roluri principale

Înainte de începerea serii, drama istorică "Oppenheimer" a condus cu 13 nominalizări, urmată de "Poor Things" și drama lui Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", cu 11 și, respectiv, 10 nominalizări.

Ceremonia a fost fructuoasă pentru cele două filme cu cele mai multe nominalizări, dar mai puțin pentru "Killers of the Flower Moon", care nu a câștigat niciun premiu, și "Barbie", care a fost un succes de box office, dar a obținut doar un premiu la categoria cea mai bună melodie originală.

Alți câștigători au fost Da'Vine Joy Randolph (cea mai bună actriță în rol secundar), drama "Zona de Interes" (cel mai bun film internațional) și "Băiatul și Heronul" (cel mai bun film de animație), potrivit CNN.

Lista completă a câştigătorilor

Cel mai bun film

Oppenheimer

Cel mai bun regizor

Christopher Nolan - Oppenheimer

Cea mai bună actriță în rol principal

Emma Stone — Poor Things

Cel mai bun actor în rol principal

Cillian Murphy - Oppenheimer

Cea mai bună actriță în rol secundar

Da’Vine Joy Randolph — “The Holdovers”

Cel mai bun actor în rol secundar

Robert Downey Jr. — “Oppenheimer”

Cel mai bun cântec

Billie Eilish and Finneas O'Connell - "What Was I Made For?" din "Barbie"

Muzică originală

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Cel mai bun sunet

The Zone of Interest

Cel mai bun scurtmetraj

The Wonderful Story of Henry Sugar

Cea mai bună imagine

Oppenheimer

Cel mai bun documentar

20 Days in Mariupol

Montaj

Oppenheimer

Efecte vizuale

Godzilla Minus One

Cel mai bun film internațional

The Zone of Interest

Cele mai bune costume

Poor Things

Cele mai bune decoruri

Poor Things

Cel mai bun makeup

Poor Things

Cel mai bun scenariu original

Anatomy of a Fall

Cel mai bun scenariu adaptat

American Fiction

Scurt metraj de animație

The War is Over

Cel mai bun film de animație

"The Boy and the Heron" Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki

