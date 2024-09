Festivalul de la Veneţia 2024: „The Room Next Door” recompensat cu Leul de Aur pentru cel mai bun film

Inspirat de romanul scriitoarei americane Sigrid Nunez "What Are You Going Through", filmul relatează ultimele zile ale unei foste jurnaliste - corespondent de război - (Tilda Swinton), bolnavă de cancer în fază terminală, care decide să îşi pună capăt zilelor şi îi cere unei vechi prietene, o scriitoare de autoficţiune pe care nu a mai văzut-o de multă vreme (Julianne Moore), să îi fie alături.



În 2023, acest trofeu prestigios a revenit filmului ''Poor Things'', în regia cineastului grec Yorgos Lanthimos, cu pe Emma Stone drept protagonistă.



Cea de-a 81-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 28 august - 7 septembrie. AGERPRES