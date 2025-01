Premiera NCIS: Anchetă militară - sezonul 19, noi episoade din seriale polițiste și filme multipremiate vin pe AXN în ianuarie

De asemenea, celebrele seriale de tip procedural drama precum FBI: Biroul Federal de Investigații, FBI: Most Wanted, S.W.A.T. și SEAL Team vor continua și în 2025 cu noi episoade. În plus, fanii filmelor SF și de acțiune se vor bucura de unele dintre cele mai apreciate producții de la Hollywood, precum Star Trek, Alien Vs. Predator, Vânătorul de Recompense 2049, Scapă dacă poți și Misiune Imposibilă, care vor transforma weekend-urile în adevărate maratoane de film.

Sezonul 19 din NCIS: Anchetă militară va avea premiera pe 8 ianuarie, de la ora 21.00 și va fi difuzat în fiecare miercuri la aceeași oră. În noul sezon, echipa se confruntă cu provocări mai mari ca niciodată, mai ales după plecarea neașteptată a agentului special Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon). De asemenea, telespectatorii vor descoperi cum detectivii se adaptează la noile realități și cum duc mai departe moștenirea lui Gibbs. Pe lângă o mulțime de cazuri palpitante, sezonul 19 promite noi personaje și răsturnări de situație care vor ține publicul cu sufletul la gură. Fanii vor pătrunde în universul NCIS pentru o nouă rundă de investigații, fiecare episod aducând mister și momente emoționante care au făcut, de-a lungul timpului, din acest serial un fenomen global.

În ianuarie, FBI: Biroul Federal de Investigații - Sezonul 2 și FBI: Most Wanted - Sezonul 1, două dintre cele mai populare seriale de tip procedural drama din toate timpurile, vor continua cu noi cazuri pline de suspans. În fiecare luni, începând cu ora 21:00, agenții speciali Maggie Bell (Missy Peregrym) și OA Zidan (Zeeko Zaki) se confruntă cu terorism, trafic de persoane și crimă organizată în cel de-al doilea sezon FBI: Biroul Federal de Investigații. Imediat după, începând cu ora 22:00, fanii se vor bucura de ultimele episoade ale primului sezon din FBI: Most Wanted, în care Forțele de Intervenție, o unitate specializată condusă de Jess LaCroix (Julian McMahon), se concentrează pe urmărirea celor mai periculoși infractori din țară.

Serile de marți vor aduce, de asemenea, povești care inspiră, deoarece AXN aduce ultimele episoade ale sezonului 7 din Doctorul cel bun. Acum, Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) se confruntă cu schimbări atât în viața personală, cât și la spital, încercând să țină în echilibru responsabilitățile de chirurg din cadrul echipei de conducere a spitalului și provocările de viitor tată, împreună cu Lea (Paige Spara). Doctorul cel bun este difuzat în fiecare marți, la ora 21.00.

Pe măsură ce ne apropiem de weekend, acțiunea și suspansul se intensifică, iar personaje îi vor ține pe fani lipiți de ecrane. Noi episoade din S.W.A.T. - Sezonul 7 sunt difuzate în fiecare joi, de la ora 21:00, în timp ce Daniel „Hondo” Harrelson (Shemar Moore) și echipa sa vor trebui să facă față unor noi inamici, încercând în același timp să își protejeze familiile și pe cei dragi. Acțiunea și aventurile criminalistice nu se opresc aici, deoarece ultimele episoade din SEAL Team -Sezonul 7 aduc noi amenințări pentru echipa Bravo, condusă de succesorul lui Jason Hayes, Ray (Neil Brown Jr.). Împreună, ei continuă să facă față crimelor și misiunilor periculoase în întreaga lume, din Suedia, până în Thailanda și Honduras, în fiecare joi, începând cu ora 22:00.

Weekend-urile lunii ianuarie vor fi pline de emoție și adrenalină, cu unele dintre cele mai memorabile și îndrăgite producții cinematografice. În primul weekend al anului, AXN vă prezintă eroi care luptă pentru dreptate și libertate în Răzbunătorul (pe 4 ianuarie, de la ora 21:00), Robin Hood: Prințul hoților, Cartea lui Eli și Cei ce veghează (pe 5 ianuarie, începând cu 18:25, 21:00 și 23:05). În al doilea weekend, Legenda lui Zorro (pe 12 ianuarie, începând cu ora 21:00) și Regina vampirilor 2 (pe 12 ianuarie, începând cu ora 23:50) vor captiva publicul cu povești incredibile și personaje fantastice. De asemenea, telespectatorii vor trece prin cea mai periculoasă ”furtună” în al treilea weekend al lunii, cu seria de filme Sharknado, prima și a doua parte sâmbătă (pe 18 ianuarie de la 22:55 și 00:45), în timp ce a treia și a patra parte vor fi difuzate duminică (pe 19 ianuarie de la 22:55 și 00:45). De asemenea, în ultimul weekend al acestei luni, fanii vor avea ocazia să-l vadă pe Tom Cruise în acțiune, pe 25 ianuarie, de la 21:00 și 23:40, în Misiune Imposibilă II și Misiune Imposibilă III. A doua zi, pe 26 ianuarie, de la ora 23:40, Morgan Freeman și Robert De Niro se reunesc în capodopera hollywoodiană O schema de milioane, în timp ce noaptea se încheie cu thrillerul Pasiune fatală, de la ora 1:45 AM.

Fie că doriți să începeți anul cu acțiune, thrillere sau drame emoționante, serialele și filmele de pe AXN sunt pentru toată lumea. Așadar, faceți-vă comozi pentru o călătorie cinematografică, plină de experiențe de neuitat.