Premii de excelență, Gală CineMemoriam, expoziții de fotografie și proiecții de film extraordinare la Serile Filmului Românesc

La fel ca în anii trecuți, în cadrul festivalului au fost acordate Premiile de excelență în semn de recunoaștere a contribuției excepționale aduse în domeniile pe care aceștia le reprezintă. Astfel, trei personalități de seamă au fost recompensate pentru întreaga activitate: actrița Tora Vasilescu, regizorul Stere Gulea și regizorul Șerban Marinescu.

Tot în semn de apreciere a fost organizată și Gala CineMemoriam, cu momente de evocare pentru actorii Florina Cercel, Luminița Gheorghiu și Ion Dichiseanu. În cadrul evenimentului au fost prezenți apropiați și membri ai familiei, printre care: Carmen Tănase, Ileana Popovici, Laurențiu Damian, Ioana Dichiseanu, Stere Gulea.

„ Ne reamintim și evocăm anumite personalități care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Anul acesta evocăm în trei momente speciale trei mari nume ale teatrului și filmului românesc. Vom povesti despre momentele frumoase, în prezența invitaților noștri. Așa le păstrăm amintirea vie celor care ne-au bucurat pe scenă și pe marele ecran o viață întreagă”, a declarat Andrei Giurgia, directorul SFR.

În ultima zi a festivalului, au avut loc proiecții de film la Cinema Ateneu, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Amfiteatrul Palas și Piața Unirii – Open Air. Printre producțiile care au rulat se numără filme în premieră, filme din Retrospectiva Marcel Iureș și producții din secțiunea Cele mai bune filme ale anului 2021/2022.

Sute de spectatori au participat la Gala de închidere a festivalului. Marcel Iureș, invitatul special al ediției de anul acesta, alături de Irina-Margareta Nistor, ambasador SFR, au mulțumit publicului și organizatorilor pentru cinci zile de excepție.

Marcel Iureș: „Am mai zis-o, o mai zic: Iașul are o marcă formidabilă. Și ca regie istorică și culturală, și lingvistică, și poetică, și gastronomică, universitară. Ce mai vrem? Acum aflu că are și un Dumnezeu din acesta zâmbitor și ultra, ultra potent și elegant și zâmbitor. La început am crezut că e prea mult și nu fac față. Și se pare că am făcut față. Se pare că da. Să te sărbătorească un întreg oraș nu e de ici, de colo. E o dată în viață (…) A fost bine pentru că pur și simplu mi-a plăcut că v-a plăcut de mine. Mi-a plăcut să întâlnesc toți oamenii de aici și s-a simțit că tuturor ne place. Ceea ce este senzațional”.

Tot în cadrul Galei de închidere a avut loc și premiera unuia dintre cele mai așteptate filme ale acestui an: Metronom, în prezența actorilor Mara Vicol, Vlad Ivanov și Andrei Miercure și a regizorului Cătălin Mitulescu. Filmul a fost recompensat cu premiul pentru regie Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes 2022.

Mara Vicol: „Cred că în acest moment noi nu realizăm câtă libertate avem și mai mult decât atât, ar trebui să o apreciem. Știu că în momentul în care am filmat scena în care vin polițiștii peste noi în apartament, la un moment dat chiar mi se ridica părul pe mână când m-am gândit că așa ceva chiar se putea întâmpla, să intre cineva peste tine în casă și să nu ai voie să te întâlnești cu prietenii tăi”.

În cadrul conferinței de presă de la debutul evenimentului, a fost lansată și o ediție specială de plicuri și timbre cu Marcel Iureș, cu sprijinul Romfilatelia. Andrei Giurgia, directorul festivalului SFR, declara: „Nu e doar o simplă conferință de presă, este un loc în care povestim, ne reamintim sau pregătim viitorul, pentru că despre asta este vorba în cadrul acestui festival, pe care îl facem de 13 ani de zile. Mă bucur că invitatul nostru special este alături de noi, ne vom bucura de cinci zile împreună, cu momente unice, alături de domnia sa, dar și de ceilalți invitați. Nu facem profit din acest festival, facem aceste lucruri din pasiune pentru filmul românesc și pentru că iubim artiștii. Sunt mândru și bucuros să avem alături de noi o asemenea personalitate – domnul Marcel Iureș”.

Marcel Iureș, invitatul special al Festivalului Serile Filmului Românesc: „Ne aflăm într-o capitală istorică de unde provine Cantemir, limba romană, marea poezie română, marea poveste română. E unul dintre puținele locuri unde se face liniște. Unde limba e mai dulce ca mierea, de asta cred că a venit Dulcinella să dea întâlnire cu dulceața limbii române. Vorbim de o capitală istorică și culturală, de bucătărie, ce să mai zic, cred că pot să mor de fericire! Să nu fi venit aici era un act de nebunie sau de înfumurare! Am venit cumva ca acasă, cu plecăciuni. Să mă văd și pe tramvaie și pe mașini și în hotel, e mult. (…) Cred că tot ce faceți are un soi de vibrație care bate în inimă, în muzică și în frumusețe. Devin patetic. Vă mulțumesc din toată inima”.

Irina-Margareta Nistor, ambasador al evenimentului: „Mă bucur teribil că sunteți foarte mulți, generații posibile și imposibile. Dulcele ca dulcele, dar zâmbetele voluntarilor sunt minunate. Sunt extrem de fericită că Marcel Iureș să fie alături de noi, toată lumea ar vrea sa îl aibă.. îl avem noi. (…) Reușim sa ne întâlnim așa, foarte aproape, și vă mulțumesc pentru asta”.

Două expoziții de fotografie

În cadrul festivalului, a avut loc vernisajul expoziției Atitudini-Marcel Iureș, o producție a Festivalului Național de Teatru 2016, în cadrul căreia au fost prezentate o serie de fotografii în exclusivitate din viața actorului Marcel Iureș. Expoziția de fotografie a fost prezentată de criticul de teatru Marina Constantinescu, cea care spune că „sărbătoarea începe undeva la București și continuă aici, în această capitală a culturii, atât de nobilă, de rafinată, de plină de sare și piper. E o noblețe care îi stă bine culturii românești, teatrului, filmului, lui Marcel Iureș, prințul meu alb din teatrul românesc, dar și nouă, tuturor, pentru că suntem împreună”.

A doua expoziție a ediției de anul acesta a reunit o serie de fotografii din viața actorului Ion Dichiseanu, sub titlul Un rol este o viață de om – In memoriam Ion Dichiseanu. În foaierul Ateneului au putut fi admirate și o serie de lucruri și obiecte care au aparținut actorului. Expoziția a fost prezentată de Andrei Apreotesei, managerul Ateneului Național din Iași, actrița Ileana Popovici, cea care a jucat alături de actorul Ion Dichiseanu, fiica acestuia, Ioana Dichiseanu, și Ioan Artene, membru al familiei.

Ion Dichiseanu a rămas cunoscut în memoria celor care l-au iubit precum un artist care „nu sția să trăiască altfel decât bine. Avea acest duh de a nu te lăsa cuprins, dar în schimb, de a te cuprinde cu totul” (Andrei Apreotesei).

„De fiecare dată când apărea în fața publicului își dăruia o bucățică din tot ceea ce este el. Sunt mândra că sunt fiica lui Nea Dichi pentru că el înainte de toate era un om” – fiica actorului, Ioana Dichiseanu.

Ileana Popovici: „Ne putem aduce aminte de oameni care merită, acești oameni care au făcut ceva pe lumea asta. L-am apreciat pentru eleganță, pentru bunul simț, pentru faptul că știa să cântărească persoanele cu care a avut de a face”

Sute de spectatori în Piața Unirii din Iași

În preambulul Galei de deschidere, Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase au încântat publicul cu un concert de muzică lăutărească veche și unde a fost pus în valoare cântecul epic, „singurul lucru care ne leagă cu adevărat de lumea filmului, pentru că înainte să apară filmele, lăutarii aveau acest prost obicei de a spune povești cu protagoniști sau protagoniste din cei mai feluriți, fete răpite de zmei sau bărbați răpiți de turci și, bineînțeles, vom intra în mult disputatul subscen al muzicii lăutărești”, după cum spune Bogdan Simion, artist român, culegător de muzică tradițională și lăutar.

Gala de deschidere a început cu un moment in memoriam Ion Caramitru, actorul căruia i-a fost dedicată ediția de anul trecut, în semn de recunoaștere și apreciere.

Seara a continuat cu cel mai emoționant moment: Marcel Iureș a fost recompensat pentru întreaga activitate cu Premiul SFR #13 și primit cu aplauze la Iași, orașul în care actorul ar fi vrut să se mute, după cum el însuși a menționat.

„Meseria asta nu există, nu e o meserie. E o nebunie. E o obsesie, o încăpățânare, o călătorie în care norocul este esențial, întâlnirile cu colegii, cu alți actori sunt capitale. Multă șansă, multă muncă, enorm de multă muncă, toate astea sunt importante. Eu, de exemplu, am avut șansa să călătoresc mult și să reprezint cultura, limba cu care am crescut și în care exist, într-un fel făcând pe ambasadorul”.

Spectatorii au putut viziona pe marele ecran amplasat în aer liber unul dintre cele mai populare filme în care Marcel Iureș a jucat, Războiul lui Tom Hart, cu o distribuție de excepție, formată din Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard și mulți alții.

În cadrul festivalului, filmul Grindul șacalilor a rulat în premieră, iar proiecția de gală a filmului Imaculat a adunat cinefili de toate vârstele.

Ana Dumitrașcu, despre filmul Imaculat: „A fost un proces destul de lung. Am avut timp sa îmi construiesc personajul și asta nu se întâmplă foarte des. Aici am avut timp necesar să schimb, să adaug. A ajutat enorm. Am avut repetiții după repetiții. Am lucrat pe improvizație foarte mult, înainte și în timpul filmărilor”.

Prof. univ. dr. Laurențiu Damian, despre filmul Imaculat: „Să vă spun de ce mi-a plăcut? Nu e vorba doar despre un spital. Poate fi un ospiciu sau pot să mă rezum la niște puncte, puncte, pe care fiecare le interpretează cum vrea. Din ce trăim! Interpretarea e impresionantă. Prin priviri, scene, strânsul de mână. E talent nativ. M-a impresionat. Vă mulțumesc că mi-ați oferit un film care mi-a amintit de Persona”.

Momente de evocare pentru cei care nu mai sunt

Gala CineMemoriam, printre evenimentele premium ale acestei ediții, a fost dedicată celor care nu mai sunt, dar care merită o recunoaștere în cadrul unicul festival dedicat exclusiv filmului românesc. Actorii Florina Cercel, Luminița Gheorghiu și Ion Dichiseanu au fost evocați în cadrul unui eveniment complet, cu secvențe din viața acestora și unde apropiații și membrii familiei au fost prezenți: Carmen Tănase, Ileana Popovici, Laurențiu Damian și Ioana Dichiseanu. Evenimentul a avut loc la Ateneul Național din Iași.

Carmen Tănase, într-o scrisoare adresată Florinei Cercel: „Uite, țuca – noi așa îi spuneam – țuca. Uite, țuca, SFR te evocă. Știi cât e de frumos aici? Ce oameni adevărați am cunoscut? Cât de tare te admiră și te respectă? M-au rugat pe mine să vorbesc despre marea actrița, Florina Cercel. Eu, rebelă cum mă știi, vorbesc puțin – spun puțin că nu avem trei zile și trei nopți la dispoziție – despre cum erai tu dincolo de scenă, despre prietenia noastră nărăvașă, pentru că unde te-ai născut și ce roluri și ce premii ai luat, asta se poate citi oriunde”.

Ioana Dichiseanu, despre tatăl ei, Ion Dichiseanu: „Artiștii trebuie să fie nemuritori și vor fi nemuritori prin rolurile pe care le-au trăit. Artiștii respiră arta. Tata tot timpul era întrebat dacă preferă teatrul sau filmul. Tata spunea: le iubesc pe ambele, dar mai mult iubesc filmul, pentru că filmul rămâne”

Prof. univ. dr. Laurențiu Damian, despre Luminița Gheorghiu: „O mare actriță și un mare om. Când o sunam, vocea îi era aceeași, o voce puternică, o voce încrezătoare, o voce care îți dădea întotdeauna speranțe”.

Tot în sala Ateneului a rulat și filmul Octav, unul dintre cele mai cunoscute filme în care actorul Marcel Iureș a jucat. Peste 200 de cinefili s-au întâlnit cu actorii Marcel Iureș și Ioan Andrei Ionescu.

Marcel Iureș: „Mă bucur tare mult că sunt aici. Ce m-a atras la această poveste e că nu semăna deloc, dar absolut deloc cu ceea ce era pe piața românească. Era o poveste cu oameni, cu copii, cu iarbă și cu multă emoție am zis da. Țin minte că cel mai greu lucru pentru mine a fost machiajul, pentru că a trebuit să-mi pun vârstă pe chipul meu de atunci și a durat 2 ore, însă a fost bine”.

Cel mai nou film regizat de Cristian Mungiu a adunat peste 400 de spectatori

Peste 400 de persoane au participat la proiecția filmului R.M.N. Proiecția a fost însoțită de un Q&A cu Macrina Bârlădeanu, Cerasela Iosifescu, producătorul Tudor Reu și directorul de imagine Tudor Panduru.

Macrina Bârlădeanu, după proiecția filmului R.M.N.: „O bucurie întotdeauna să revedem filmul sau nu neapărat să-l revedem, că l-am tot văzut, dar să fim într-un mediu de genul acesta. Foarte frumos, ce să zic: și la Cannes, și aici. Și, sincer, emoțiile sunt la fel de mari și la fel de frumoase, o spun total onest și chiar așa este. Este minunat, nu m-am așteptat. E prima dată când vin la acest festival. Din păcate, nu știam de el înainte, când încă eram aici. Mă bucur foarte mult că l-am descoperit și o să povestesc neapărat mai departe despre el cât mai mult”.

Cerasela Iosifescu, după proiecția filmului R.M.N.: „Filmul vorbește despre condiția umană, până la urmă, și despre oameni, despre intoleranță. Despre imposibilitatea de a se adapta anumitor condiții, să spunem. Pentru mine este o mare bucurie să pot face parte din această echipă și mai mult decât atât să mă împart între două proiecții. Mare, mare bucurie. Revin la Iași, un loc minunat în care mă simt extraordinar de bine”.

Tudor Reu, după proiecția filmului R.M.N.: „Producătorul se bucură pentru publicul acesta minunat și eu vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce ai reușit să faci aici împreună cu echipa ta. E absolut extraordinar festivalul acesta”.

Ziua a patra a festivalului Serile Filmului Românesc a completat programul complet de evenimente: lansări de carte, proiecții de film în premieră și un spectacol de teatru de excepție. Evenimentele au avut loc la Cărturești Iași, Cinema Ateneu, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași, Amfiteatrul Palas, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Piața Unirii – Open Air și Brizo.

Odată cu proiecția filmului Probă de microfon, regizat de Mircea Daneliuc, actrița Tora Vasilescu a primit Premiul de excelență SFR 2022 pentru întreaga activitate.

Prof. univ. dr. Laurențiu Damian: „Actrița de teatru, actrița de film, un om care are niște repere foarte clare în ceea ce privește filmul românesc și universal, un om cu replică, un om cu haz, un om cu tâlc. Ce să mai spun despre această superbă doamnă, actrița Tora Vasilescu”

Tora Vasilescu: „Sigur că filmul e de acum 40 de ani. Nu sunt genul care să îmi duc energia în trecut, dar sigur că revăd filmele în care cred că am jucat și cu mintea și cu inima. Mă bucur. Îmi aduc aminte și cred că spune multe despre jocul nostru film operatorul filmului Marinescu, tatăl Medeei Marinescu care a și jucat, avea cinci ani în primele secvențe, a scris undeva și eu am citit că Tora și Mircea se ceartă sau repetă instinctiv cu diafragma – asta vrea sa spună firescul cu care jucam noi”

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale aceste ediții, spectacolul de teatru Păi despre ce vorbim noi aici, domnule? cu Marcel Iureș și George Mihăiță a adus în sala Teatrului Național din Iași emoție și sute de aplauze. Peste 700 de spectatori s-au bucurat de Un dialog savuros cu Ilie Moromete și Cocoșilă, personajele din romanul Moromeții.

Proiecția filmului Love Sorry a fost anunțată sold-out cu câteva ore înainte de marea avanpremieră. Producția a rulat în prezența: regizorul Iura Luncașu, producătorul și actorul Andreas Petrescu, actrițele Anca Dinicu și Maruca Băiașu.