Premiile Emmy 2024. Cele trei seriale cu mari șanse la un trofeu

Gala - ajunsă la a 75-a ediție - recompensează cele mai bune seriale de televiziune. Mari șanse la un trofeu au producțiile „Succession”, „The Last of Us” și „The White Lotus”. Acestea trei au în total 74 de nominalizări.

Gala premiilor Emmy va avea loc la Teatrul Peacock din Los Angeles și va fi prezentată de actorul de comedie Anthony Anderson.

Anthony Anderson, actor: „Știi ce? Toată presiunea care era pe mine a dispărut. Nu mai trebuie să stau acolo și să mă întreb dacă o să câștig un premiu sau când o să ajung să fiu nominalizat la o categorie. Acum pot să vin aici și să fiu eu însumi, să mă distrez și să fac glume la adresa lui Jason Sudeikis, care cred că mi-a furat premiul de câțiva ani".

Există atât de multe categorii la Premiile Emmy, încât multe premii au fost deja înmânate în cadrul unui eveniment numit Creative Arts Emmys, care la rândul său a fost împărțit în două nopți. Ediția din acest an a evenimentului Creative Arts Emmys a avut loc la începutul acestei luni și a inclus categorii pentru programe fără scenariu, actori invitați și realizări tehnice, cum ar fi sunet, coafură, costume, distribuție și efecte vizuale. The Last of Us a fost marele câștigător la Creative Arts Emmys, cu opt premii, urmat de documentarul Welcome To Wrexham, care a obținut cinci premii.

Evenimentul principal de luni va premia categoriile cele mai importante, inclusiv cele mai bune seriale de dramă și comedie și cei mai buni actori din cadrul acestora.

Întârzierea forțată înseamnă că multe dintre programele premiate vor părea puțin mai vechi pentru public. Ceremonia acoperă seriale care au fost difuzate între 1 iunie 2022 și 31 mai 2023. De exemplu, în ciuda faptului că a șasea și ultima serie din The Crown a fost lansată la sfârșitul anului trecut, abia a cincea serie este nominalizată la Emmy.

Cine este nominalizat?

Este de așteptat ca Succession să ia acasă multe dintre cele mai prestigioase premii, după un succes similar la Globurile de Aur de săptămâna trecută. Serialul, care urmărește un mogul media necruțător și luptele pentru putere din cadrul familiei sale disfuncționale, a primit recenzii foarte bune pentru cel de-al patrulea și ultimul sezon anul trecut.

Premiile ar putea ajunge la vedetele serialului, Kieran Culkin, Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, Matthew Macfadyen și Nicholas Braun, deși unii dintre ei concurează între ei.

The White Lotus, despre oaspeții îndreptățiți de la hotelurile de lux și personalul care trebuie să se ocupe de ei, este un alt concurent puternic. Mai mulți actori ai serialului sunt nominalizați, printre care Will Sharpe, Jennifer Coolidge, Aubrey Plaza și F. Murray Abraham.

Acesta este în competiție cu The Last of Us, adaptarea jocului video în care oamenii se transformă în creaturi asemănătoare zombilor în urma unei pandemii provocate de o infecție fungică în masă. Este nominalizat pentru cel mai bun serial dramatic, în timp ce Pedro Pascal și Bella Ramsey ar putea fi nominalizați pentru premii de interpretare.

Ted Lasso conduce în topul categoriilor de comedie, iar Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brett Goldstein și Juno Temple primesc nominalizări pentru interpretare. Alte programe nominalizate includ Beef, care a avut o performanță bună la Globurile de Aur, și Wednesday, despre fiica familiei Addams.

A 75-a ediție a trofeelor Emmy trebuia să aibă loc anul trecut în septembrie, dar greva scenariștilor și actorilor de la Hollywood a amânat evenimentul.