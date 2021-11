Prima ediție a Competiției Naționale BIEFF  și o călătorie la bordul mașinii timpului alături de kinema ikon

Experimentele cinematografice autohtone își revendică locul pe marile ecrane la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF). 13 abordări temerare ale unor artiști care testează limitele convenționalului, propunând noi forme de abordare ale limbajului audio-vizual, concurează în acest an pentru Premiul Competiției Naționale, acordat pentru prima dată în istoria evenimentului. O altă surpriză a ediției, este focusul dedicat grupului arădean kinema ikon, un nume emblematic pentru scena de film experimental românesc, activ încă din 1970. Publicul bucureștean va avea ocazia să descopere o selecție a celor mai apreciate lucrări realizate în ultimii 50 de ani, dar va fi invitat să ia parte și la un live performance acustic electrizant.

Peste 80 de lucrări cinematografice semnate de artiști din întreaga țară au fost înscrise în Competiția Românească BIEFF, iar 13 dintre acestea au fost selecționate în etapa finală de către Flavia Dima, curatoarea asociată a festivalului și Oana Ghera, directorul artistic. Prin acest demers, cel mai mare eveniment autohton dedicat filmului de avangardă continuă să susțină libertatea absolută de exprimare prin intermediul cinemaului, devenind și un promotor al creației autohtone care îndrăznește să îmbrățișeze ideea de inovație.

Prezentat vineri, pe 19 noiembrie, de la ora 17:00, la Cinemateca Eforie, primul program de scurtmetraje incluse în Competiția Românească invită publicul să mediteze asupra unor teme ce abordează o istorie opresivă, un prezent tulbure și un viitor obscur. În cadrul acestui program, cinefilii vor urmări The Future is a Safe Space Hidden in My Braids, (r. Mihaela Drăgan), Eram somnambul când am văzut toate acele culori (r. Bogdan Balla), You Who Never Arrived (r. Marius Olteanu), Collapsus (r. Simina Oprescu) și Harvey (r. Ilinca Hărnuț).

Proiectat sâmbătă, pe 20 noiembrie, de la ora 17:30, la Cinemateca Eforie, cel de-al doilea program de scurtmetraje românești alătură o mână de artiști care sparg aria senzorialului în încercarea de a defini apăsarea necunoscutului. Jasmina Al-Qaisi și Adrian Ganea semnează Grijile obișnuite ale scaunelor, Teona Galgoțiu concurează cu Elefant departe, iar Irinel Anghel și Alexandru Claudiu Maxim sunt prezenți în competiția autohtonă cu lucrarea Crossing the Styx; Whispers from the Underworld. În același program, cinefilii vor vedea 2020: A Covid Space Odyssey (r. Vladimir Potop, Alina Manolache) și Antologia realității invizibile (r. Daria Corlațan).

Spectatorii vor avea totodată ocazia să descopere în programul BIEFF cele mai recente scurtmetraje semnate de regizorul Radu Jude, care vor fi prezentate în afara competiției. Scurtmetrajul Plastic Semiotic, prezentat în premieră internațională în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția va putea fi văzut în cadrul proiecției de Competiție Națională programat vineri, 19 noiembrie, la Cinemateca Eforie, în timp ce Caricaturana, prezentat în premieră internațională în secțiunea Corti d’autore a Festivalului Internațional de Film de la Locarno, va putea fi vizionat sâmbătă, 20 noiembrie.

Filmele My Bacterial Self Helps Me Sleep (r. Adrian Ganea și Chlorys), The Same Dream (r. Vlad Petri) și When Night Meets Dawn (r. Andreea Cristina Borțun), prezentate în cadrul Competiției Internaționale, concurează, de asemenea, pentru Premiul pentru cel mai bun film românesc.

Juriul care va desemna câștigătorul Competiției Naționale îi aduce la București pe curatoarea Charlotte Bohn, parte din echipa care se ocupă de programul secțiunii Forum Expanded a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, și pe criticul, selecționerul și distribuitorul de film Pedro Emilio Segura Bernal, co-fondator și director al companiei de distribuție Ola Cine și selecționer al festivalurilor Black Canvas FCC (Mexic), și Reykjavik Film Festival (Islanda). Acestora li se alătură din Spania criticul de film Andreea Pătru, selecționer al festivalului Tenerife Shorts și membră a comitetelor de selecție ale Festivalului Internațional de Film de la Las Palmas și Festivalul Internațional de Film de la Valladolid.

Kinema ikon, invitații speciali BIEFF 2021

O platformă artistică multidisciplinară înființată în 1970 la Arad, la inițiativa artistului George Sabău, kinema ikon a pornit ca un proiect care presupunea producerea unor filme experimentale de către autori exclusiv din afara câmpului cinematografic. Graficieni, pictori, fotografi, arhitecți, muzicieni și scriitori au răspuns provocării, astfel că până în 1989, grupul artistic a produs 62 de filme experimentale de autor. După căderea regimului comunist, kinema ikon a intrat într-o nouă etapă de creație experimentală, sub semnul noilor tehnologii, una exclusiv digitală, iar din 2005, grupul se află într-o etapă analogico-digitală.

De-a lungul vremii, lucrările realizate de kinema ikon au fost prezentate la Centrul Pompidou din Paris (1995), Bauhaus Dessau din Berlin (1997), Biennala de la Veneția (2003), Observatory, New York (2012) sau Eye Museum Amsterdam (2020) și au avut expoziții dedicate în galerii prestigioase din lume. O selecție de filme experimentale realizate de artiștii kinema ikon va putea fi urmărită la cea de-a 11-a ediție BIEFF în cadrul programului kinema ikon vintage, proiectat joi, pe 18 noiembrie, de la ora 17:00, la Cinemateca Eforie.

În plus, vineri, 19 noiembrie, începând cu ora 19:00, spectatorii bucureșteni sunt invitați la Muzeul Național de Artă al României pentru un performance inedit, o experiență acustică imersivă concepută de dyslex [d s l x] în jurul filmului La revedere (RAMBO).