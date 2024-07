Prima ediție CineMasca: o vară de proiecții în aer liber începe vineri, 5 iulie, în Amfiteatrul Teatrului Masca

Evenimentul de deschidere și proiecția filmului Bună treabă/ Beau travail (Franța 1999, regia Claire Denis) vor avea loc vineri, 5 iulie, de la ora 21.15*, în Amfiteatrul Teatrului Masca.

A doua proiecție, Dansând cu noaptea/ Dancer in the Dark (Danemarca 2000, regia Lars von Trier), este programată pentru următoarea zi, sâmbătă, 6 iulie, de la ora 21.15.

* Intrarea la evenimentul de deschidere se va face începând cu ora 19.30. Proiecția va fi precedată de o recepție și de o discuție cu publicul moderată de Catinca Drăgănescu, regizoare de teatru și manager al Teatrului Masca, și Andrei Rus, critic și istoric de film și curator al programului CineMasca.

Astfel, în fiecare zi de sâmbătă din luna iulie până la finalul lunii septembrie, Teatrul Masca organizează seri de „film la teatru” în Amfiteatrul Masca, un spațiu proaspăt amenajat în aer liber, cu o capacitate de 100 de persoane. Înainte de începerea filmului, fiecărui spectator îi este pusă la dispoziție o pereche de căști wireless pentru a asigura o experiență sonoră optimă pe tot parcursul proiecției, într-o atmosferă intimă și prietenoasă.

Programul CineMasca va cuprinde filme din tot felul de timpuri și locuri, al căror factor comun rămâne îmbinarea, sub o formă sau alta, cu artele performative: de la împrumuturi de mijloace sau citări, la abordări tematice metaartistice. Alăturarea și suprapunerea dintre arte are loc în două ipostaze: o dată prin urmărirea lungmetrajelor într-un spațiu de regulă teatral, și a doua oară prin perspectiva cinematografică asupra artelor live.

Primul program CineMasca propune 14 filme realizate în ultimii 80 de ani în diverse colțuri ale lumii care etalează, la mai multe niveluri, trăsături teatrale și performative. Uneori sunt adaptări ale unor piese de teatru sau includ detalii ale vieții de zi cu zi ale unor trupe de teatru. Alteori sunt filme politice influențate de teoriile brechtiene și aspiră să miște conștiințele publicului și să-l mobilizeze civic. Sau apelează la dispozitive preluate din teatru: coruri similare celor din teatrul antic, scenografii care plasează narațiunea în contexte mai curând alegorice decât realiste, și coregrafieri minuțioase ale corpurilor actorilor în spațiu. Cele 14 filme ale programului sunt curatoriale într-un program divers, dar omogen, de către Andrei Rus.

În selecție se numără un film scandalos din fosta Iugoslavie realizat de Dușan Makavejev în 1971, un eseu realizat de Chantal Akerman despre coregrafa Pina Bausch, un experiment al fraților Taviani în care pun în scenă o piesă faimoasă a lui William Shakespeare împreună cu un grup de bărbați dintr-o închisoare italiană, un film clasic american realizat de Ernst Lubitsch despre o trupă de teatru care sfidează autoritățile naziste ocupante și două filme care se vor întinde bine după miezul nopții (Iubire nebună, de Jacques Rivette și Narcis și Psyche, al maghiarului Gabor Body).

Ce au toate în comun e explorarea creativă - de cele mai multe ori, spectaculoasă prin ineditul abordării – a punctelor de întâlnire dintre artele performative și cinema. Iar construirea cadrului pentru astfel de intersecții în plan local e și propunerea principală a acestui proiect curatorial, căci dincolo de valoarea cinematografică a fiecărui film inclus în program, sperăm că ele vor stârni curiozități și dezbateri între cinefili și pasionații de teatru și vor începe să zdruncine acea platitudine atât de frecvent vehiculată că un «film teatral» e un «film prost».” (Andrei Rus, curator de film și conferențiar universitar al Facultății de Film în cadrul UNATC București)

Programul complet de proiecții în aer liber CineMasca, în Amfiteatrul Masca

Vineri, 5 iulie, 21.15

Bună treabă/ Beau travail, Franța 1999, regia Claire Denis (92 de minute)

Sâmbătă, 6 iulie, 21. 15

Dansând cu noaptea/ Dancer in the Dark, Danemarca 2000, regia Lars von Trier (140 de minute)

Sâmbătă, 13 iulie, 21.15

Polyester, SUA 1981, regia John Waters (86 de minute)

Sâmbătă, 20 iulie, 21.15

Magnificent Sky, România 2023, regia Alexandru Badea (86 de minute)

Sâmbătă, 27 iulie, 21.15

Jurnalul unei bețivane/ Bildnis einer trinkerin, Germania de Vest 1979, regia Ulrike Ottinger (108 minute)

Sâmbătă, 3 august, 21.00

Iubire nebună/ L’amour fou, Franța 1969, regia Jacques Rivette (252 de minute)

Sâmbătă, 10 august, 21.00

W.R. Misterele organismului/ W.R. - Misterije organizma, Germania de Vest 1971, regia Dušan Makavejev [+16] (84 de minute)

Sâmbătă, 17 august, 21.00

Aceleași întâmplări cu cântec/ On connaît la chanson, Franța 1998, regia Alain Resnais (120 de minute)

Sâmbătă, 24 august, 21.00

Aruncați cărțile la gunoi, demonstrați pe străzi/ Sho o suteyo machi e deyô, Japonia 1971, regia Shūji Terayama (136 de minute)

Sâmbătă, 31 august, 21.00

Narcis și Psyche/ Nárcisz és Psyché, Ungaria 1980, regia Gábor Bódy (260 de minute)

Sâmbătă, 14 septembrie, 20.30

A fi sau a nu fi/To Be or Not to Be, SUA 1942, regia Ernst Lubitsch (99 de minute)

Sâmbătă, 21 septembrie, 20.30

Mammalia, România, Polonia, Germania 2023, regia Sebastian Mihăilescu (88 de minute)

Vineri, 27 septembrie, 20.30

Într-o zi Pina a întrebat…/ Un jour Pina a demandé…, Belgia 1983, regia Chantal Akerman (62 de minute)

Sâmbătă, 28 septembrie, 20.30

Cezar trebuie să moară/ Cesare deve morire, Italia 2012, regia Paolo & Vittorio Taviani (77 de minute)

CINEMASCA

Proiect organizat de Teatrul Masca

Parteneri instituționali: Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Institutul Italian de Cultură

Biletele, în valoare de 15 lei, pot fi achiziționate de pe platforma Eventbook.

Acestea pot fi achiziționate atât individual, cât și în pachete de 5. Costul unui pachet este de 50 de lei. Pachetele de 5 bilete au valabilitate pe toată perioada CineMasca 2024, în limita disponibilității la momentul rezervării.

Pentru mai multe informații, accesați website-ul masca.ro.

Stagiunea 2023-2024 „Să vorbim pe bune despre noi” la Teatrul Masca a inclus șase premiere, o microstagiune de spectacole invitate, ateliere de dezvoltare personală prin artă pentru toate categoriile de vârstă, o sesiune de dezbateri performative moderate de Alex Tocilescu și un proiect multimedia autoreflexiv. Peste vară, Teatrul Masca își continuă activitatea la granița dintre spectacol și cinema cu programul CineMasca.

Teatrul Masca este un punct de reper în lumea culturală a Bucureștiului și a României, cunoscut pentru abordarea sa neconvențională. Cu o istorie de peste treizeci de ani, Teatrul Masca va continua să aducă arta teatrală mai aproape de comunitate, întotdeauna în căutare de modalități de a se reinventa și a crea conexiuni autentice cu publicul său.