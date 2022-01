Producătorii de film plănuiesc o serie Harry Potter cu actori transsexuali

Producătorii de film intenționează să realizeze o serie Harry Potter cu actori transsexuali. Versiunea ar urma să fie filmată în America în iunie şi iulie. Totuși, producătorii ar putea fi daţi în judecată de JK Rowling dacă îi vor folosi personajele acesteia.

Producătorii de film plănuiesc o variantă „woke”, alertă la prejudecăţile rasiale şi la discriminare, a filmelor Harry Potter în care personajele magice vor fi interpretate de actori transsexuali şi non-binari, potrivit DailyMail.



În ceea ce va fi văzut de mulţi ca o provocare la adresa lui J.K. Rowling, scriitoare britanică, cunoscută mai ales drept autoare a romanelor de fantezie Harry Potter, care a fost atacată pentru că a pus sub semnul întrebării afirmaţia conform căreia femeile transsexuale sunt identice cu femeile biologice, realizatorii de film caută o distribuţie diversă pentru rolurile principale.



Aceştia insistă asupra faptului că unele dintre personajele pentru noile versiuni - care vor fi difuzate sub forma unei "serii web" - nu pot fi interpretate de actori albi, inclusiv rolul principal al lui James Potter, tatăl tânărului vrăjitor Harry.



Potrivit notelor de casting, acest rol este deschis doar unui actor care este "asiatic, negru, de origine africană, etnic ambiguu, multirasial, de origine indigenă, latino, hispanic, din Orientul Mijlociu, din Asia de Sud, indian, din Asia de Sud-Est sau din insulele Pacificului". Producătorii nu au precizat cine o va interpreta pe Lily Evans, mama lui Harry, dar au spus că vor o „femeie transsexuală, nonconformistă, non-binară”.



Fişele de casting pentru Sirius Black, interpretat iniţial de Gary Oldman în adaptările cinematografice, cer un actor care să nu fie alb. Toate genurile pot da audiţii pentru acest rol.



Creatoarea proiectului, producătoarea video TikTok Megan Mckelli, a declarat: „Ne propunem să reflectăm diversitatea fanilor în personajele sale îndrăgite, introducând oameni de culoare, poveşti queer şi personaje de diferite credinţe”.



Dar producătorii, care au sediul în SUA, sunt aproape sigur că se vor confrunta cu o bătălie juridică din partea lui Rowling, despre care se crede că nu le-a acordat permisiunea de a-i folosi personajele.



Deşi realizatorii şi-au scris propriul scenariu, care nu îl are ca personaj central pe Harry, interpretat de Daniel Radliffe în filmele originale alături de Emma Watson în rolul lui Hermione Granger şi Rupert Grint în rolul lui Ron Weasley, acesta se bazează pe cărţile scrise de Rowling, care îşi apără drepturile de autor.



Personajele ei, precum Remus Lupin, Peter Pettigrew, Marlene McKinnon şi Dorcas Meadowes, vor apărea în serialul care va fi filmat în zona Pacific Northwest din America în iunie şi iulie.



Lupin, spun producătorii, poate fi interpretat de toate genurile, dar Pettigrew trebuie să fie jucat de „un bărbat transsexual, non-binar, care nu se conformează cu genul".



Încă nu se ştie când va fi difuzat serialul, dar Mckelli a angajat-o pe Hannah Schill, agent de casting din Los Angeles.

