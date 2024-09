Producătorii Tudor Giurgiu, Ada Solomon și Bianca Oana au încheiat sesiunile one to one cu cei 11 participanți la New Draft

”Participarea la New Draft a fost pentru mine din nou o experiență de învățare, de întâlnire cu preocupările și universurile unor tineri cineaști extrem de talentați. Sper că în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut am reușit să le ofer din experiența mea la fel de mult pe cât mi-au oferit ei din perspectiva lor și a generațiilor lor asupra lumii în care trăim. Sunt convinsă că multe dintre proiectele New Draft vor deveni repere pentru cinematografia românească și vor continua parcursul de succes al cineaștilor români”, afirmă producătoarea Ada Solomon, anul acesta pentru a treia oară parte din New Draft în calitate de producător creativ.

Regizorul și producătorul Tudor Giurgiu, și el prezent în cadrul rezidenței încă de la prima ediție, declară: „Fiecare ediție New Draft a fost o ocazie să descopăr subiecte noi, să aflu ce îi preocupă pe tinerii scenariști și regizori. E refreshing să intri într-un punct în care povestea încă se lucrează, să oferi feedback și să dezbați direcții. E un proces viu. Și legătura, chiar una punctuală de input pe un draft incipient, dintre scenarist și producătorul creativ, este foarte importantă pentru amândoi“.

Întâlnirile one to one sunt un moment important în cadrul rezidenței New Draft. După cum povestesc chiar ei, producătorii au adus nu doar feedback creativ, ci și o perspectivă practică asupra viitorului proiectelor. Tudor Giurgiu, Ada Solomon și Bianca Oana au împărtășit atât sugestii punctuale, cât și sfaturi generale privind industria filmului, bucurându-se de șansa de a descoperi subiectele și oamenii din spatele lor.

„New Draft 2024 a fost o experiență deosebită anul acesta. Mi-a făcut plăcere să descopăr proiecte bine justificate și într-un stadiu suficient de evoluat pentru a permite discuții fructuoase la nivel de scriere creativă. Am apreciat deschiderea participanților la feedback, dar și capacitatea lor de auto-reflecție și dorința de a merge în locuri neexplorate cu poveștile lor. Voi urmări cu interes evoluția lor“, spune producătoarea Bianca Oana, anul acesta la a doua participare în cadrul rezidenței.