Profesioniști ai industriei cinematografice românești la Festivalul Internațional de Film Nowe Horyzonty 2021 de la Wrocław

La Wrocław este în plină desfășurare Festivalul Internațional de Film Nowe Horyzonty 2021, festivalul vizionarilor cinematografiei, ai artiștilor lipsiți de compromis, care au curajul să meargă pe drumul propriu în ciuda modelor și să povestească despre cele mai importante lucruri într-un limbaj unic.

231 de filme – dintre care 175 de lungmetraj – din câteva zeci de țări se regăsesc în programul celei de-a XXI-a ediții a Festivalului Nowe Horyzonty (12-22 august). Mai mult de jumătate din titluri vor fi disponibile și online, în perioada 12-29 august. Printre producțiile din festival se regăsesc filme curajoase, care ies din schemele cunoscute și prezintă frumusețea cinematografiei în toată diversitatea ei. Programul cuprinde cele mai importante filme de la festivaluri de prestigiu (printre care Cannes, Veneția, Berlinale), precum și opere avangardiste, inaccesibile altundeva în Polonia.

ICR Varșovia, partener al Festivalului, recomandă producțiile și coproducțiile românești.

În programul Proiecțiilor de Gală este prezentat în premieră poloneză filmul lui Radu Jude, Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, câștigătorul Ursului de Aur la Berlinale 2021. Filmul va avea 7 proiecții la Wrocław, va putea fi vizionat și online (doar cu subtitrări poloneze).

În secțiunea Sezon vă recomandăm două coproducții cu România:

Aida (Quo vadis, Aida?), reg. Jasmila Žbanić (2020), despre una dintre cele mai întunecate file ale istoriei contemporane a Europei – masacrul de la Srebrenița, și Servitorii (Słudzy/Servants/Služobníci, 2020), reg. Ivan Ostrochovský, cu Vlad Ivanov într-unul dintre rolurile principale și muzica compozitorului Cristian Lolea (Premiul IFF Ghent 2020 pentru cea mai bună muzică originală).

De-a lungul anilor, Nowe Horyzonty a devenit cel mai vizitat festival din Polonia și unul dintre cele mai populare din această regiune a Europei (peste 100 000 de spectatori în fiecare an), totodată un important loc al întânirilor internaționale din industria cinematografică prin intermediul evenimentelor cu o extraordinară dezvoltare cum sunt „Studio Nowe Horyzonty” sau ”A Sunday in the Country”,.

Institutul Cultural Român de la Varșovia continuă în 2021 colaborarea cu Festivalul sprijinind participarea profesionaliștilor români la atelierele „Studio Nowe Horyzonty+” (12-15 august) și ”A Sunday in the Country” (14-16 august).

Studio Nowe Horyzonty+, organizat de Asociația Nowe Horyzonty și Creative Europe Desk Polska sunt ateliere adresate regizorilor și producătorilor care dezvoltă primul sau al doilea lungmetraj de ficțiune. Programul este alcătuit din ateliere și prelegeri privind diverse aspecte ale promovării și dezvoltării proiectului. La ceastă a 12-a ediție a SNH+ au fost selectate 8 perechi regizor-producăto, între care patru din Polonia și 4 din România, Spania, Ucraina și Austria. România este reprezentată de regizorul și directorul de imagine Adrian Silișteanu și producătoarea Anda Ionescu, cu proiectul O altă poveste despre fiul meu.

În perioada 14-16 august 2021 tinerii critici de film din Europa se întâlnesc pentru a zecea oară la atelierele ”A Sunday in the Country”, organizate de Academia Europeană de Film și Asociația Nowe Horyzonty. Participanții la ateliere provin 9 țări – Italia, Austria, Finlanda, Țările de Jos, Belgia, România, Spania, Ungaria, Polonia. România este reprezentată de criticul de film Alexandru Mircioi. Tinerii critici europeni vor viziona și discuta filme, vor împărtăși experiența profesională și vor vorbi despre specificul profesiei lor în diverse țări în dificila perioadă post-pandemică.

Cartea de vizită al Festivalului Nowe Horyzonty sunt filmele creatorilor aflați în căutarea unor forme de expresie originale, prezentate în secțiunea competițională. În acest an, 12 producții din cele mai diferite colțuri ale lumii (printre care Austria, Franța, Polonia, Tunisia, SUA, Vietnam) concurează pentru Grand Prix. Câștigătoarea sau câștigătorul vor fi aleși de un juriu format din: Olga Tokarczuk (președinte, laureata Premiului Nobel pentru Literatură), alături de regizorii de film: Adina Pintilie (România), autoarea filmului ”Touch Me Not”, premiat cu Ursul de Aur la Berlinale 2018, Catarina Vasconcelos (Portugalia), Jagoda Szelc (Polonia) și Burhan Qurbani (Germania).