Proiecție specială a filmului premiat la Veneția, Anul Nou care n-a fost, în prezența echipei, la Happy Cinema Vitantis!

Filmul este marele câștigător al secțiunii Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, fiind primul lungmetraj românesc de debut care a câștigat patru premii în istoria festivalului! Publicul va avea ocazia să cunoască echipa din spatele peliculei și să adreseze întrebări atât actorilor din distribuție cât și regizorului, Bogdan Mureșanu. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul Happy Cinema.

ANUL NOU CARE N-A FOST, primul lungmetraj de ficțiune semnat de Bogdan Mureșanu, cu Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Mihai Călin, Andrei Miercure, Emilia Dobrin, Iulian Postelnicu în rolurile principale, revine în România cu patru premii câștigate la acest prestigios festival internațional, o performanță unică pentru un film românesc.

Filmul a fost apreciat de juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film pentru regia ambițioasă, echilibrul artistic și al poveștii, viziunea sa și castingul excepțional, fiind distins cu Premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film din secțiunea Orizzonti și secțiunile paralele.

Bogdan Mureșanu a fost recompensat pe 6 septembrie cu premiul Bisato d'Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu, din partea reprezentanților criticilor independenți prezenți la ediția 81 a festivalului, în cadrul unui eveniment special.

Directoarea de imagine Boróka Biró a primit Premiul Authors under 40 Award „Valentina Pedicini” - mențiune specială pentru imagine - acordată de un juriu format din importante cineaste din Italia, sub egida festivalului „Venezia a Napoli. Il Cinema Esteso”.



ANUL NOU CARE N-A FOST, regizat, scris și produs de Bogdan Mureșanu a fost primit cu multe emoții și aplauze la toate proiecțiile de la Veneția, beneficiind de atenția și aprecierea publicului, precum și a criticii internaționale.

Cronica The Film Verdict apreciază că „estetica epocii e tratată cu respect”, regizorul „realizează un caleidoscop al haosului controlat care pune în evidență realizările comune ale celor doi directori de imagine – Boroka Biro și Tudor Platon – și ale întregii distribuții care își găsește perechea în scenariul precis și inteligent al lui Mureșanu”, iar satira sa ascuțită garantează faptul că „subiectul va transforma filmul într-o atracție în rândul iubitorilor cinema-ului de artă, în timp ce tonul ironic are potențial să stârnească interes și să devină mult mai popular pentru un public larg”.

Screen Daily remarcă faptul că „Viziunea lui Mureșanu asupra imaginii este evidentă”, iar formatul 4:3 subliniază „lipsa aerului și condițiile opresive ale regimului”, „filmarea din mână sporește nervozitatea atmosferei”, și arată că „personajele sunt obișnuite să fie spionate”. E remarcată, de asemenea și cromatica filmului în ton cu perioada.

Criticul de film Magda Mihăilescu apreciază că povestea din scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun” a fost inclusă „într-o construcție corală, în care fiecare componentă bine definită a întregului pare a se chema una pe alta, a transformat-o într-o perlă a coroanei. Dovada cea mai bună este chiar reacția unei săli încântate. (...). Au simțit tristețea umorului, dar și intensitatea fricii, a temerilor care unesc destinele a șase personaje surprinse în zilele ultime ale dictaturii, a spaimelor care le distorsionează viața. Se poate scrie mult despre energia cu care autorul controlează vărsarea micilor istorii purtate de fiecare personaj în albia unui fluviu narativ devenit filmul ce ne va purta cu el în plină retrăire - sau, pentru unii, descoperire - a emoțiilor unui timp înfrigurat.”

La Veneția, ANUL NOU CARE N-A FOST a fost achiziționat de prestigioasa companie Memento Distribution pentru a fi distribuit în Franța, în martie 2025.

„Regia lui Bogdan Mureșanu și construcția poveștii sunt impresionante. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim publicului francez această realizare cinematografică”, a spus fondatorul Memento Distribution, Alexandre Mallet-Guy. În opinia sa, „acest titlu românesc nu este doar un important film politic și istoric, ci și o tragicomedie în care poți asista la căderea regimului comunist și a lui Ceaușescu, prin ochii oamenilor obișnuiți care încă nu știu că urmează un moment extraordinar.”

Din distribuția filmului mai fac parte: Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeș, Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuț Popescu, Theodor Șoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angeel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuț, Sorin Cociș, Marius Damian, Marian Adochiței, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma și mulți alții.

Cinematograful din centrul comercial Vitantis este cel mai nou cinematograf din rețeaua #happycinema și s-a deschis pe data de 14 septembrie 2024. Este primul cinematograf deschis în București, în ultimii 5 ani, iar investiția estimată este de 800.000 Euro. Cinematograful din Vitantis Shopping Center (București) pune la dispoziția spectatorilor 3 săli, 260 locuri, dintre care o sală premium cu reclinere. Cinematograful vine cu un nou concept, care pune accent pe confortul sălii, oferind experiențe unice spectatorilor, precum accesul la proiecții private, conținut alternativ și tarifare flexibilă. Vizitatorii sunt așteptați cu o mulțime de surprize la noul cinematograf: filme de artă spectaculoase, blockbustere de neratat, proiecțiile unor concerte de top și multe altele. Totodată, Happy Cinema Vitantis Shopping Center va găzdui în luna octombrie un festival al filmelor de artă, iar în noiembrie a doua ediție a Classy Film Festival, eveniment care aduce în fața publicului opere de colecție ale marelui ecran și staruri de cinema care au făcut istorie. Fanii muzicii rock vor fi încântați să descopere proiecțiile speciale ale filmului Sabaton – The Tour to End All Tours, în timp ce pasionații de operă și balet vor putea urmări prestigioasa stagiune 2024-2025 ROYAL BALLET AND OPERA.

Anul aceasta, Happy Cinema a inițiat o serie de proiecte care au adus publicului bucureștean adevărate opere de artă ale cinematografiei și experiențe de neuitat. Astfel, locuitorii Capitalei se pot bucura de filme în aer liber până la finalul lunii septembrie, la Happy Cinema Grădina de Vară Herăstrău, proiecții lunare de filme de artă la Muzeul Național de Artă al României, care se desfășoară până la finalul anului și proiecții săptămânale de filme de artă, până la finalul lunii august, într-un spațiu alternativ, la Hotel Caro din București – terasa La Hamace.

HAPPYCINEMA® este un lanț de cinematografe înființat în anul 2012, care în prezent deține o rețea de 9 cinematografe la nivel național și unul în Republica Moldova, iar anual, cinematografele Happy Cinema sunt vizitate de peste 500.000 de clienți. Programul complet al lanțului de cinematografe poate fi consultat pe www.happycinema.ro.