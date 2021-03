Proiectul media al TVR continuă cu un nou film disponibil exclusiv online. În 28 martie, ultima duminică a lunii, pe canalul YouTube al Arhivei TVR este programat ducumentarul Lume, ia-mă în braţe, eu vin

Cea de-a treia lună a anului aduce şi cel de-al treilea documentar - producţie valoroasă dar mai puţin cunoscută din Arhiva TVR – ce încheie în mod inedit şi necesar această lună dedicată femeii.



Astfel, duminică, 28 februarie de la ora 10.30 până luni, 29 martie ora 10.30, puteţi viziona pe canalul YouTube al Arhivei TVR documentarul „Lume, ia-mă în braţe, eu vin” - un film din 2015, regizat de Violeta Gorgos de la TVR Iași, in coproductie cu OWH Studio din Republica Moldova. Documentarul spune povestea unei femei care, după 10 ani de inchisoare, încearcă să se reintegreze social.

„Lume, ia-mă în brațe, eu vin este povestea întregii noastre societăți. Lipsită de compasiune. De acceptare. A unei societăți în care oamenii sunt împărțiți. În cei care trebuie să trăiască și în cei care trebuie distruși. Deși regizoarea a insistat că aceasta nu este un film social, eu l-am văzut anume așa. O palmă peste obrazul celor care știu să vadă.”- Teotitude

„Frumuseța acestui documentar constă în faptul că fiecare poate găsi în el povestea care vorbește cel mai bine inimii sale. Povestea societății care nu știe cum să-și accepte copiii rătăciți, povestea statului care se dovedește impotent în fața problemelor foștilor deținuți, povestea sistemului inuman, care funcționează după principiul „cei mai slabi dintre noi trebuie să moară" și, în sfârșit, povestea poveștilor - cea a dramei personale, de dragoste, care întotdeauna va fi deasupra dramei sociale.” – Cronograf

„Producţia realizată în coproductie cu OWH Studio Chişinău urmăreşte povestea Nataliei care, după ani lungi de închisoare, încearcă să se reintegreze în societate, o societate în care foştii deţinuţi reprezintă o minoritate ignorată şi uneori, şansa lor de supravieţuire este doar întoarcerea în închisoare." – Ziarul de Iași

Filmul a primit 2 nominalizări la Premiile UCIN România, 2017, la categoria „Film documentar” şi Menţiune la Prix CIRCOM, 2016, la categoria „Minorităţi în societate".

„Atunci când am pornit filmările care au durat 4 ani, n-am avut o finalitate, să știm unde mergem și ce obținem. A fost… nu știu... a fost soarta să obținem ceva, deși nu știu dacă am obținut ceva. Pentru că eu cred până acum că, ba din contră, sunt momente în care am speculat povestea ei și n-am ajutat-o cu nimic, poate ar fi trebuit s-o fi ajutat cumva sau filmul ăsta să fie un element pozitiv din viața ei, dar mă tem că este doar un film." - Violeta Gorgos, regizoare, Docuart

LUME, IA-MĂ ÎN BRAȚE, EU VIN (2015)

regia: Violeta Gorgos; montaj: Letiția Ștefănescu; director de imagine: Marin Iliuț, Sergiu Ciorescu, producător: OWH TV Studio, Republica Moldova;

co-producător: Casa de Producție TVR

cu: Natalia Starikova