Recrutul (The Rookie)  unul dintre cele mai captivante seriale de tip procedural drama revine cu cel al 6-lea sezon începând cu 8 august, în exclusivitate pe AXN România

Mult-așteptata continuare a celui de-al cincilea sezon va purta telespectatorii în noile aventuri ale lui John Nolan și ale echipei sale, în timp ce trebuie să rezolve cazuri complexe și să facă față provocărilor personale. Sezonul 6 din Recrutul are premiera pe 8 august și va fi difuzat în fiecare joi la ora 21:00 pe AXN România.

Telespectatorii se vor bucura din nou de acțiune, suspans, adrenalină și un strop de umor în acest nou sezon al serialului, care va ajunge la episodul cu numărul 100, o aniversare specială, care se anunță a fi un moment extraordinar în evoluția poveștii polițiste. Problemele nerezolvate din sezonul precedent continuă să-i urmărească pe detectivi, care trebuie să găsească o soluție rapidă, deoarece aceste amenințări pun în pericol nu doar orașul Los Angels, ci și propriile lor vieți. Misterul neelucidat încă, din spatele atacurilor asupra echipei LAPD și arestarea unui bărbat pe nume Luke, despre care, surprinzător, nu se crede că ar fi creierul operațiunii, sunt unele dintre cele mai importante intrigi ale sezonului 6.

Punctul culminant vine abia într-unul dintre ultimele episoade, intitulat „Plan de evadare”, care prezintă o confruntare dramatică în care Monica Stevens - avocata coruptă care pune constant bețe în roate echipei de polițiști - este abordată de Eric Ramsay, omul care a conspirat în trecut pentru a o ucide. Monica încearcă să fugă din țară și plănuiește să o ia pe Blair London, psihologul departamentului de poliție, cu ea. Va fi Monica oprită la timp sau va deveni o fugară pe radarul Interpolului? Totul va fi dezvăluit în noile episoade din Recrutul.

Nathan Fillion, cunoscut pentru numeroasele seriale de succes de-a lungul carierei sale, printre care Castle, Modern Family, Big Mouth și Guardians of the Galaxy Vol. 3., va reveni în rolul ofițerului John Nolan. Alături de Fillion, se întorc în serial unii dintre cei mai îndrăgiți eroi ai producției, precum Alyssa Diaz (Ray Donovan: The Movie), Richard T. Jones (A Black Lady Sketch Show), Melissa O'Neil ( iZombie), Eric Winter (The Good Doctor), Lisseth Chavez (Chicago P.D.) și Jenna Dewan (Superman & Lois).

Regizat de producătorul american Alexi Hawley și lansat în 2018, Recrutul a fost nominalizat la trei premii Emmy și s-a bucurat de recenzii pozitive atât din partea publicului, cât și a criticilor de film încă din momentul lansării.