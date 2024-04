Compania actriţei Reese Witherspoon va produce un serial TV derivat din filmul ''Legally Blonde''

Reese Witherspoon, care a interpretat rolul Elle Woods, o studentă populară şi obsedată de culoarea roz, în filmul original din 2001, va aduce povestea acestui personaj pe micul ecran, iar compania ei de producţie, Hello Sunshine, a confirmat că va produce acest remake pentru televiziune.



Deşi nu se cunosc detalii despre acţiunea serialului TV, scenariul va fi scris de Josh Schwartz şi Stephanie Savage, creatorii ''Gossip Girl'', care i-a avut în distribuţie pe actorii Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley şi Ed Westwick.



Aceeaşi echipă de scenarişti a creat şi serialul pentru adolescenţi ''The OC'', în care rolurile principale au fost jucate de Mischa Barton, Adam Brody şi Olivia Wilde.



''Readucem #LegallyBlonde pe ecrane într-un serial de televiziune de tip spin-off inspirat de acest film'', a anunţat pe Instagram compania de producţie Hello Sunshine.



''Proiectul este în prezent în dezvoltare la studiourile Amazon MGM, iar pentru scrierea scenariului au fost cooptaţi creatorii 'Gossip Girl' şi 'The OC', veteranii Josh Schwartz şi Stephanie Savage. Rămâneţi pe recepţie pentru mai multe detalii atunci când le vom avea'', precizează acelaşi mesaj.



''Legally Blonde'', avându-i în distribuţie pe Reese Witherspoon, Matthew Davis, Luke Wilson, Jennifer Coolidge şi Selma Blair, a devenit un film clasic al culturii pop după lansarea sa din 2001.



În acest film, personajul Elle, membră a unei frăţii studenţeşti, încearcă să îl recucerească pe fostul ei iubit, Warner Huntington III (Matthew Davis), înscriindu-se la Facultatea de Drept de la Universitatea Harvard. În timpul studiilor universitare, ea reuşeşte să învingă stereotipurile şi să triumfe, devenind o avocată de succes.



Cei mai mulţi actori din distribuţie au revenit în continuarea din 2003, ''Legally Blonde 2: Red, White & Blonde'', în care Elle, înscrisă la masterat, călătoreşte la Washington DC pentru a-i convinge pe politicieni să interzică testarea produselor cosmetice pe animale. Cel de-al doilea film s-a încheiat cu o scenă în care personajul Elle îşi fixează privirea asupra Casei Albe.



În 2020, Reese Witherspoon a confirmat că al treilea film din franciza ''Legally Blonde'' se afla în producţie, în baza unui scenariu scris de Mindy Kaling, cunoscută din ''The Office'', şi Dan Goor, creatorul ''Brooklyn Nine-Nine'', după ce anunţase iniţial această continuare în 2018.



Musicalul ''Legally Blonde'', o adaptare a filmului omonim, a avut premiera în 2007 la San Francisco înainte să fie transferat pe Broadway, la Palace Theatre, în timp ce o producţie similară pusă în scenă pe West End, la Londra, a avut premiera în 2010 la Savoy Theatre, unde s-a jucat până în 2012.



