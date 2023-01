Jurnalul.ro › Cultură › Film › Regizoarea Anca Damian, invitată de onoare a Festivalului “Animation First” din New York Regizoarea Anca Damian, invitată de onoare a Festivalului “Animation First” din New York

În perioada 27-29 ianuarie, la New York, va avea loc cea de-a VI-a ediție a Festivalului “Animation First”, singurul festival de animație francofonă de pe teritoriul Statelor Unite, proiect organizat de FIAF (Institutul Francez și Alianța Franceză de la New York).