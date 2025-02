Reinas – o superbă poveste de inițiere, în spiritul anilor ’90, vine în cinematografe din 28 februarie

În vara anului 1992, totul pare să se întâmple cu o viteză uimitoare la Lima. Lucia, Aurora și mama lor, Elena, se pregătesc să-și ia adio de la familie și de la prieteni, hotărâte să plece din Peru. Viața socială și politică a țării le tulbură planurile, dar nu la fel de mult precum apariția în viața lor a lui Carlos, tatăl fetelor, revenit după o lungă absență. Regrete mai vechi și iluzii legate de viitor vor duce la trăiri contradictorii, la frustrări și temeri hrănite de incertitudine, toate în fața adevărului dureros a tot ceea ce implică plecarea.

Filmul, o odă emoționantă apropo de legătura dintre surori, cea familială și, mai ales, forța maternității și a relației tată-fiică, a avut premiera mondială anul trecut în selecția de la Sundance, iar pe cea europeană la Berlinale 2024 unde a luat premiul pentru cel mai bun film - Generation Kplus, iar la Locarno a fost distins cu Premiul Publicului, Piazza Grande 2024.

Reinas, „această dramă domestică intimă despre maturizare și renunțare” (The New York Times) va putea fi văzut în prima săptămână la: București (Cinema City Cotroceni, Cinema City Mega Mall, Cinema City Sun Plaza, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Hollywood Multiplex, Movieplex), Botoșani (Cinema Unirea), Brașov (Cinema One), Cluj-Napoca (Cinema Arta, Cinema City Iulius), Constanța (Cinema City City Park), Galați (Cinema City), Gura Humorului (Casa de Cultură), Lugoj (Cinema Bela Lugosi), Miercurea Ciuc (Csíki Mozi), Satu Mare (Cinema One), Sibiu (Cinema Ion Besoiu, CineGold), Suceava (Cinema Arta, Cinema Modern), Timișoara (Cinema City Shopping City, Cinema Timiș, Cinema Studio) și Zalău (Cinema Scala).

Pe 1 martie, premiera de la Cinema Arta Cluj va fi urmată de o petrecere în stilul anilor ’90 despre care puteți afla mai multe detalii pe: https://fb.me/e/3ik6Xv8tl



Mai multe informații despre film și programul actualizat poate fi găsit pe website-ul distribuitorului: https://www.cayfilms.ro/filme/reinas

Reinas este „o poveste despre maturizare atât pentru copii, cât și pentru părinți ce devine o relatare emoționantă a legăturilor care unesc și a provocărilor care aduc schimbarea.” au scris cei de la Screen Daily concluzionând: „este clar un film de văzut, poate (de ce nu) alături de cei dragi” – concluzie titrată și de The New York Times în articolul dedicat filmului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Filmul este o producție Elveția – Peru – Spania după un scenariu scris de regizoarea Klaudia Reynicke alături de Diego Vega Vidal și a fost propunerea Elveției la Premiile Oscar 2025.