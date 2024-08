Retrospectiva Anonimul XXI la București va avea loc între 29 august – 1 septembrie la Cinema Elvire Popesco și Cinema City Cotroceni

Programul ANONIMUL 2024 a cuprins două competiții de scurtmetraje, românești și internaționale, una de lungmetraje internaționale, dar și proiecții de lungmetraje românești, unele dintre ele prezentate în avanpremieră națională.

Publicul din București va putea viziona în avan-avanpremieră la Cinema City Cotroceni filmul „Trei kilometri până la capătul lumii” regizat de Emanuel Pârvu și distins zilele trecute la Sarajevo FF cu marele trofeu al festivalului pentru Cel mai bun film și Premiul Cineuropa. Filmat la finalul anului trecut la Sfântu Gheorghe și Dunavăț, lungmetrajul va putea fi văzut în perioada 30 august – 5 septembrie, de la ora 19:30, la Cinema City din Afi Palace Cotroceni. Fiecare proiecție din acest interval va fi introdusă de unul dintre membrii echipei filmului. Premiera în cinematografe este prevăzută pentru data de 11 octombrie 2024, iar distribuitorul național al filmului este Independența Film.

Selectat anul acesta în Competiția Oficială la Cannes unde a fost premiat cu Queer Palm, „Trei kilometri până la capătul lumii” surprinde întâmplările prin care trece un adolescent care își petrece vara în satul său natal din Delta Dunării. Într-una din seri acesta este atacat pe ulița satului, iar de a doua zi lumea îi este dată peste cap.

La Cinema Elvire Popesco vor fi proiectate filmele din competiții – lungmetraje internaționale, scurtmetraje străine și românești, dar și cel mai nou film semnat de Michel Franco, „Memory”, cu Jessica Chastain și Peter Sarsgaard în rolurile principale precum și „Girl With the Needle”, regizat de Magnus von Horn, care a avut premiera mondială anul acesta în Competiția Oficială de la Cannes, ambele prezentate în afara competiției la ANONIMUL.

Michel Franco a fost prezent la Sfântu Gheorghe la ediția Festivalului din 2017 când a primit Trofeul Anonimul pentru contribuția la frumusețea cinematografiei universale. Filmul său, „Memory”, este „o poveste captivantă, jucată la superlativ cu delicatețe și maturitate” de cei doi actori din rolurile principale după cum scriau cei de la The Guardian. În 2023 Peter Sarsgaard a primit la Veneția Premiul pentru cel mai bun actor – Volpi Cup, pentru rolul din film.

Inspirat dintr-o întâmplare adevărată, „The Girl with the Needle” este „un coșmar expresionist al femeilor abandonate de societate”, „un film extraordinar și supărător — un basm pentru adulți populat din belșug cu vrăjitoare și nenorociți, dar în care societatea se dovedește a fi adevăratul monstru”, „o călătorie terifiantă” după cum apreciau cei de la Variety.

Tot la Cinema Elvire Popesco spectatorii bucureșteni vor putea vedea filmele din competiția de lungmetraj: „Banel & Adama” – prezentat în 2023 în Competiția Oficială de la Cannes – este o tragică poveste de dragoste plasată în măreția terestră a Sahelului (Senegal), ce urmărește doi tineri îndrăgostiți care luptă cu tradițiile rigide pentru independență și puterea de a decide; „City of Wind” – arătat pentru prima oară la Veneția în Selecția Oficială Orizzonti – în care Ze, un tânăr de 17 ani, studiază din greu la școală pentru a reuși în societatea rece și dură a Mongoliei moderne; „Sweet Dreams” – care a avut premiera în competiția de la Locarno 2023 – începe cu moartea subită a lui Jan, stăpânul unei plantații de trestie de zahăr dintr-o insulă îndepărtată din Indonezia, eveniment ce o lasă pe soția acestuia în stare de șoc; „Excursion” – Mențiunea Specială, Concorso Cineasti del Presente, la Locarno – în care o adolescentă ce caută validarea colegilor este prinsă în propria-i minciună, inventează o sarcină și devine centrul unei controverse care scapă de sub control și câștigătorul Trofeului Anonimul 2024 – „Photophobia” regizat de Pavol Pekarcik și Ivan Ostrochovský (care este și producătorul filmului câștigător al Trofeului Anonimul din 2022 – „107 Mothers”). Filmul ne face cunoștință cu Niki, în vârstă de 12 ani, care ajunge împreună cu familia lui într-o stație de metrou din Harkiv pentru a se adăposti de războiul terifiant de afară. Pentru familia sa lumina zilei este sinonimă cu pericolul de moarte, iar băiatului nu îi este permis să părăsească incinta stației luminată constant de lumina neoanelor.

Scurtmetrajele românești premiate anul acesta – „(În) Cerc”, regizat de Andreea Parfenov, desemnat cel mai bun scurtmetraj românesc și „WTF Luci!?” de Paul Radu, recompensat cu Premiul „Ovidiu Bose Paștină”, dar și „Masterpiece | La Gran Obra” (Spania), semnat de Álex Lora, ales de publicul de la Sfântu Gheorghe Cel mai bun scurtmetraj din competiția internațională, vor putea fi văzute, de asemenea, la Cinema Elvire Popesco.

Biletele pentru proiecțiile din cadrul Retrospectivei Anonimul XXI la București pot fi deja cumpărate de pe Eventbook.ro. pentru filmele programate la Cinema Elvire Popesco și de pe CinemaCity.ro pentru proiecțiile filmului „Trei kilometri până la capătul lumii”.

Programul integral va putea fi consultat în scurt timp pe www.festival-anonimul.ro

Retrospectiva Anonimul XXI este un proiect sprijinit de Centrul Național al Cinematografiei și organizat de Fundația Anonimul în colaborare cu FAMart.

Cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL a avut loc în perioada 12-18 august 2024, la Sfântu Gheorghe, și a cuprins numeroase evenimente conexe – dialoguri între cineaști și public, concerte și un atelier de cinema pentru adolescenți. Curatorul de film Ludmila Cvikova a realizat selecția pentru competiția de lungmetraje, iar criticul de film Ionuț Mareș, pe cea pentru secțiunile de scurtmetraje.

