Retrospectiva lunii DECEMBRIE 2021. Evenimente organizate de UNATC

În decembrie, la Cinemateca Eforie din București, au avut loc ultimele proiecții și discuții din anul 2021, în cadrul proiectului Să Film!, organizat de UNATC în colaborare cu Arhiva Națională de Filme - Cinemateca Română.

Titlurile proiecțiilor: Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (2021) și scurtmetrajul Caricaturana (2021), ambele în regia lui Radu Jude; Kaimos (Sarra Tsorakidis); Să crești sub un cireș amar (Agata Olteanu); Mă uit înapoi și dispare (Teona Galgoțiu); Interfon 15 (Andrei Epure); Plastic semiotic (Radu Jude).

Un eveniment special, din același proiect Să Film!, inclus în programul Festivalului CineMaiubit, a fost Retro UNATC - Program de scurtmetraje studențești din perioada 1969 - 1983. Următoarele filme au fost digitalizare și remasterizate special pentru această ocazie: Vineri 35 martie (Anita Gârbea, 1982), Cântă cucul și pe ploaie (Ioan Carmazan, 1978), Singur și nesilit de nimeni (George Știucă, 1979), To be (Petros Minopetros, 1982), Solo pentru sax (Radu Nicoară, 1983), Athenee Palace (Leonard Suciu, 1969), Aur cât un nasture pe piept (Mihai Diaconescu, 1983), Ciné-verité (Laurențiu Damian, 1980).

UNATC „I.L. Caragiale”, prin Departamentul Relații Internaționale, a organizat la Muzeul Țăranului Român, proiecția lungmetrajului „Otto Barbarul”, urmată de o discuție despre film și tema sa principală - depresia în rândul tinerilor. Au participat la dezbatere - regizoarea filmului, Ruxandra Ghițescu, psihologul Yolanda Crețescu, fondator DepreHub, actorii Ana Radu, Dana Voicu, Marc Titieni, precum și directorul de imagine Ana Drăghici.

În perioada 2 - 5 decembrie, UNATC „I.L. Caragiale” și CINEtic au organizat Art Research Conference UNATC - Adaptive Storytelling. La evenimentul desfășurat hibrid au participat invitați de la universități din țară și străinătate - profesori universitari, cercetători, studenți.

Activități conexe programei de studiu

În 3 decembrie, a avut loc cel de-l doilea eveniment destinat omagierii scriitorului rus F.M. Dostoievski. Studenți de la Universitatea București au prezentat câteva scene dramatizate din romanul „Idiotul” analizate împreună cu drd. Andrei Atabay și au asistat la o lecție deschisă pe tema explorării universului dramatic dostoievskian, coordonată de prof.univ.dr. Bogdana Darie și lect.univ.dr. Ștefana Samfira.

În decembrie a avut loc evenimentul „Sesiune de comunicări realizată de masteranzii Facultății de Film” în cadrul căruia au ținut prelegeri interactive șase masteranzi de la șase specializări diferite: Maria Drăgoi: Lucrul cu actorii, între ficțiune și adevăr, Dorel-Alexandru Mărgărit: Etape ale unei animații, Mădălina Păun: Stiluri vizuale - două vorbe și-un cuvânt. Formalism, clasicism, realism, Andrei Cristian Florea: Our mind in Virtual Reality - Thomas Mann’s House VR Experience, Mihnea Toma: Estetica camp în cinemaul lui Pedro Almodóvar, Magdalena Scurtu: Sunetul în filmul de animație. Evenimentul a fost coordonat de conf.univ.dr. Laura Lăzărescu-Thois, în cadrul proiectului „Centrul de învățare UNATC. Universitatea alTFel” (CNFIS-FDI-2021-0591), finanțat de M.E., prin FDI 2021, și se poate urmări pe canalul YouTube UNATC

Studenții masteranzi de la specializarea Film Documentar au participat la atelierul online care l-a avut ca invitat pe Luciano Barisone (regizor, critic de film, jurnalist și director artistic).

Studenții de la Actorie, anul II (licență), au participat la un workshop online cu Stephanie Shroyer (regizoare, coregrafă, actriță și profesor). În timpul celor patru zile de lucru, au analizat împreună scene din A.P. Cehov, Henrik Ibsen și August Strindberg.

Studenții de la Actorie, anul I, s-au întâlnit cu Domnica Circiumaru, director de casting. Tema discuției a avut în vedere susținerea unui casting pentru studenți.

UNATC „I.L. Caragiale” a organizat Conferința Internațională „Cercetare Artistică Interdisciplinară Avansată”, desfășurată online. S-au reunit pentru a-și împărtăși din experiențele lor profesionale, profesorii Christina Kapadocha, Ramiro Silveira, Felipe Cervera, Sokol Keraj și doctoranzii din UNATC.

În decembrie 2021, hanoracul UNATC a călcat pragul familiei de artiști ai casei UNATC, iar în anul 2022 sperăm să calce și pragul casei voastre!

Parteneriate și inițiative academice

Sub auspiciile departamentului de Artă coregrafică, UNATC „I.L. Caragiale” a organizat „Seara tinerilor coregrafi români 2021”. Evenimentul a avut loc pe data de 14 decembrie, la Opera Națională București. Au participat studenți din cadrul universităților de profil coregrafic din București și din țară (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Academia Națională de Muzică „Gh. Dima” Cluj, Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” Iași), absolvenți de coregrafie UNATC și coregrafi din cadrul Operei Naționale București.

Între 11 - 14 decembrie, UNATC a organizat evenimentul de film și teatru „Gala Antreprenorului UNATC” (proiect finanțat de Ministerul Educației prin F.D.I. 2021).

UNATC „I.L. Caragiale” a organizat în cadrul proiectului „Caravana poveștilor de succes UNATC Junior” conferința internațională „The Participation Effect. Perspectives on Theatre in Education”.

Scopul: crearea unei platforme de discuție interdisciplinară privind rolul teatrului în formarea cetățenilor și definirea comunității.

Proiectul OUT OF THE BOX realizat de studenții de la UNATC ITPMA - Interactive Technologies for Performing and Media Arts alături de studenți din Leipzig și Lyon a fost primit cu succes la La Fête des Lumières din Lyon (8-11 decembrie 2021).

Premii și distincții

În urma evaluărilor făcute de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare (CRIC), CINETic a fost inclus în clasamentul centrelor de cercetare din toată țara, pe un meritoriu loc 19.

Scurtmetrajul „Prin oraș circulă scurte povești de dragoste” regizat de Carina Gabriela Dașoveanu (masterandă, Regie de film și TV) a fost acceptat la Sundance Film Festival.