România Sălbatică, cel mai vast proiect de film documentar desfășurat în țara noastră, va avea premiera națională la TIFF

După mii de kilometri parcurși, sute de ore de filmare și 10 ani de pre-producție, cel mai mare proiect de fotografie și film documentar dedicat naturii din țara noastră, va fi lansat pe marile ecrane, în premieră absolută, în Piața Unirii open-air, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF, 23 iulie - 1 august), în prezența echipei.

Prima etapă a proiectului România Sălbatică, inițiat de fotograful Dan Dinu, în colaborare cu WWF (World Wide Fund for Nature), s-a desfășurat în perioada 2010 – 2013 când au fost fotografiate toate cele 28 de rezervații mari din România (parcuri naționale, parcuri naturale, geo-parcuri și o rezervație a Biosferei), demersul finalizându-se cu o expoziție de fotografie în aer liber, vizitată de peste 50.000 de oameni din marile orașe din țară.

Cine sunt cei care aduc România Sălbatică față în față cu spectatorii

Dan Dinu fotografiază natura de mai bine de 20 de ani, jumătate din această perioadă dedicând-o proiectului România Sălbatică. Este membru fondator și președinte Forona (Organizația Fotografilor de Natură din România) și a colaborat cu multe ONG-uri de mediu în proiecte de conservare a naturii. Din 2013 a început să lucreze în domeniul filmului documentar, fiind parte atât din producții locale, cât și din proiecte de anvergură pentru NatGeo Wild sau BBC.

Cosmin Dumitrache, videograf cu peste 15 ani de experiență, s-a alăturat proiectului în 2014 și alături de Dan Dinu a fondat NTD Film, sub tutela căruia a produs mai multe filme, unele dintre acestea selectate sau premiate la festivaluri de film din întreaga lume. De-a lungul timpului a filmat și pentru producții de anvergură difuzate de NatGeo Wild. Este un colaborator frecvent al ONG-urilor de mediu, alături de care a lucrat la diferite proiecte de conservare și educare.

Ultima etapă a proiectului a început în 2018 când Dan și Cosmin au decis să încununeze toată munca acestor ani printr-un film de anvergură, singurul de această amploare. România Sălbatică este cel mai complex documentar dedicat naturii din țara noastră și promite publicului filmări în premieră pentru România, din regiuni spectaculoase și greu accesibile, precum și povești unice despre biodiversitatea țării.

„Mă consider un om privilegiat, nu atât pentru că am reușit să duc la capăt un astfel de proiect, cât pentru că am avut ocazia să văd în detaliu cele mai spectaculoase locuri naturale din țară. Deși am fost în multe țări, mai mult sau mai puțin exotice, acasă este aici, în România noastră Sălbatică. Filmul acesta este o călătorie, una care să ne ajute să descoperim măcar o parte din bogăția naturală pe care o avem. Pierduți în cotidian, uităm să vedem, sau chiar să credem că, dincolo de orașe, natura abundă. Călătoria noastră va fi una despre emoție, empatie, dramă și un strop de comedie. Acest film, ca de altfel întregul proiect, este pentru mine un omagiu adus naturii de la care am învățat, de care m-am bucurat, pe care am înțeles că trebuie să o respect.”, a declarat Dan Dinu, inițiatorul proiectului și regizorul filmului documentar România Sălbatică.

„Privește natura în ochi!” - o provocare necesară

Demersul, unic pentru țara noastră, s-a bucurat încă de la început de susținerea specialiștilor din ONG-urile de mediu, a administratorilor parcurilor și rezervațiilor naturale, precum și a întregii comunități de fotografi și pasionați de natură.

„Prin acest film, prin tot ceea ce se face prin proiectul România Sălbatică, mesajul izvorât din dragostea pentru Natura României a lui Dan Dinu și a colegilor săi pleacă spre fiecare dintre noi spre a ne spune și a ne reaminti că suntem o țară bogată, o țară chiar foarte bogată, într-un fel în care nu multe țări se pot lăuda. Depinde doar de noi, cei tineri în suflet și de cei tineri acum ca vârstă, dacă vom învăța să prețuim și să valorificăm cu multă grijă și responsabilitate ceea ce ne oferă Natura. Dacă vom ști cum să ne purtăm cu ea, vom fi răsfățați în adevăratul sens al cuvântului în acest peisaj unic, carpato-dunărean, împodobit cu toate acele minuni pe care Dan și Cosmin ni le aduc în case și în suflet. România Sălbatică prin România Sălbatică.”, a declarat Erika Stanciu, fondator al Propark - Fundația pentru Arii Protejate.

După premiera națională de la TIFF, filmul România Sălbatică își va începe călătoria prin țară din luna august cu o serie de proiecții-eveniment open-air, unele din ele organizate chiar în rezervații naturale. Filmul va fi lansat în cinematografe în luna septembrie, în peste 50 de orașe și 90 de săli de cinema.