Scurtmetrajul francez A Very Twisted Tale a câștigat Marele Trofeu Animest.19. Competiția românească a fost câștigată de Fracti, regizat de Lavinia Petrache. Ambele filme vor fi înscrise pe lista de filme eligibile la Oscaruri

A Very Twisted Tale, producția franceză semnată de Catherine Buffat și Jean-Luc Gréco, a cucerit Trofeul Animest la cea de-a 19-a ediție a festivalului, în valoare de 2500 de euro, oferit de ICR. Marele premiu, acordat în cadrul ceremoniei organizate la Cinema Elvire Popesco pe 12 octombrie, înscrie scurtmetrajul câștigător pe lista de filme eligibile la Oscaruri, votată de membrii Academiei Americane de Film. Animest este singurul festival de film din România care propune filme pentru Oscar, încă din 2017.

Juriul format din celebrul animator Jonathan Hodgson (Marea Britanie) și producătoarele Claudia Cazzato (Italia) și Clara Marquardt (Franța) a fost impresionat de scurtmetrajul A Very Twisted Tale într-un mod care „ne-a lăsat fără cuvinte. Un film unic, rar și curios, care nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut până acum”, oferindu-i astfel marele premiu. A fost acordată și o Mențiune specială pentru co-producția Belgia-Franța-Olanda regizată de Nicolas Keppens, Beautiful Men, un film sensibil despre vulnerabilitate și masculinitate, narat într-o manieră delicată și poetică.

Aceiași jurați au analizat și filmele selecționate în competiția dedicată scurtmetrajelor internaționale realizate de studenți. Premiul secțiunii a fost acordat scurtmetrajului Bunnyhood (r. Mansi Maheshwari), pentru că este „o plimbare haotică și viscerală, plină de groază, umor și tandrețe, prin cele mai groaznice coșmaruri adolescentine”. O Mențiune specială a fost oferită filmului german Carrotica (r. Daniel Sterlin-Altman), care a putut fi vizionat și în cadrul evenimentului special Erotica - The Night of Erotic Animation.

Percebes, regizat de Alexandra Ramires și Laura Gonçalves, a cucerit cu peisajul urban din Algarve și povestea de viață a crustaceului special care dă numele filmului, scoica-rățușcă, premiul Anidoc, cel mai bun documentar animat. Mențiunea specială a acestei secțiuni a fost oferită scurtmetrajului studențesc Clarkii (r. Leticia Van Neerven), o mică lecție în stop-cadru despre birocrație.

Începând de anul acesta, pe lângă câștigătorul marelui premiu la Competiția de scurtmetraj, Animest trimite pe lista de filme eligibile la Oscaruri și câștigătorul Competiției românești. Anul acesta scurtmetrajul românesc câștigător al secțiunii, premiu în valoare de 1000 de euro, oferit de ICR, este Fracti, regizat de Lavinia Petrache, o poveste despre un sfârșit de lume imaginar într-o lume utopică aflată în cer. Regizorul Pierre-Luc Granjon (Franța), producătoarea Orsolya Sipos (Ungaria) și artistul și sunetistul Andrea Martignoni (Italia) sunt cei 3 care au jurizat Competiția românească și au fost impresionați de „stilul cu totul deosebit și ritmul armonios creat ciclic, prin intermediul unor bucle care conduc la părți abstracte impresionante”. În cadrul Competiției românești au mai fost acordate și două mențiuni speciale pentru Count to Ten (r. Andreia Dobrotă), respectiv Paradis murdar (r. Alina Gheorghe), un film dezvoltat în cadrul programelor SYAA si Pitch, please!, ambele eforturi ale organizatorilor Animest de a dezvolta animația autohtonă.

Același juriu a fost responsabil de deciza câștigătorului secțiunii de lungmetraj. Premiul a ajuns la producția ungurească Pelikan Blue, regizată de László Csáki, o poveste plasată în timp după căderea Corintei de Fier, când călătoriile în afara Ungariei devin posibile și mirajul Europei de Vest îi atrage pe aventurieri, al căror elan este însă oprit de prețul prohibitiv al biletelor de tren. Decizia juraților a fost dictată de „originalitatea subiectului, imaginile uimitoare și designul fabulos al personajelor”. Premiul a fost ridicat de Máté Horesnyi, storyboard artist al filmului, invitat special la Animest.19. În cadrul aceleiași secțiuni a fost acordată și o Mențiune specială lungmetrajului Sultana’s Dream (r. Isabel Herguera), descris de juriu ca fiind „un film convingător, cu mai multe straturi narative și diferite tehnici de animație prin care obține un stil vizual artistic excepțional”, premiu ridicat de producătorul spaniol Mariano Barratech. Tot Pelikan Blue a cucerit și inimile celor din Juriul Adolescenților, format din Ilinca Popa, Alesia Iancău și Marta Crețu, care au decis să-i ofere Premiul Adolescenților la Animest.

Regizorul japonez și co-fondatorul companiei de producție animată STUDIO4°C Koji Morimoto, cântăreața și compozitoarea română MidoriStars (Izabella Alda) și Omu Gnom (Daniel Secătureanu), MC activist și om de radio (reprezentantul Radio Guerrilla) au alcătuit la această ediție juriul Animusic. „O poveste foarte detaliată, o reprezentare excelentă a vibe-ului melodiei. Puternic, dur, sfâșietor.” a fost concluzia lor după vizionarea Late Nights (r. Charles Bigeast), pe care l-au recompensat cu Premiul pentru cel mai bun videoclip muzical animat. Două Mențiuni speciale au fost oferite producțiilor Rabbits Have Red Eyes (r. Lee Yonsun, Choi Jiwon) din Coreea și Ye kou si kuo (r. Lola Lefèvre) din Franța.

În secțiunea dedicată producțiilor VR, juriul format din specialiștii Dilmana Yordanova, Marius Hodea și Alex Cioacă au ales să premieze The Imaginary Friend (r. Steye Hallema) pentru faptul că reușește să fie „o experiență interactivă cu un puternic impact emoțional. Proiectul are o abordare unică, îmbină fantezia și realitatea pentru a crea o narațiune convingătoare provocatoare.”. Mențiunea specială pentru un film VR a ajuns la co-producția Franța-Germania Emperor (r. Marion Burger, Ilan J. Cohen).

Așa cum deja au obișnuit publicul, Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj pentru copii a fost oferit de cei mai tineri și mai critici dintre spectatori. Iulia Maria Drăgan, Rareș Rustin și Andrada-Gabriela Gheorghe au desemnat filmul Noodles au naturel, în regia lui Matteo Salanave Piazza, câștigător al secțiunii Minimest, oferit anul acesta de Banda ASAP.

În programul Pitch, please!, care îi ajută pe cineaștii aflați la începutul aventurii lor în lumea filmului de animație să își dezvolte producțiile aflate în fază incipientă, au fost oferite anul acesta cinci premii: Animation Festivals Network Prize - The Refuge (r. Ioana Nicoară); Rise & Shine Award - I was born under this tree (r. Mihaela Mîndru), Sound Post-production Award oferit de Raza Studio - Garden and a Void (r. Ana Iuteș), BlackSea Workshop Award - As I Look Out The Window (r. Agata Tabacu) și On the Balcony of a House (r. Anna Florea). Cei trei specialiști în fața cărora participanții și-au susținut pitch-urile la această ediție au fost Ornela Čop (Croația), Sebastian Zsemlye (România) și Clara Marquardt (Franța).

Prima ediție a concursului de scenarii de seriale de animație, Toon Scripts, organizat de Animest în colaborare cu PRO TV, a fost jurizat de Ivana Sujová (Slovacia, scenaristă și directoare a Festivalului Internațional de Animație Fest Anča), Claudia Cazzato (Italia, programatoare de festival la VOID Animation Film Festival) și Gabriela Iacob (România, Head of Scripted Content Development la PRO TV, membră a comitetului de selecție la Cinema Pendent L'Alternativa Barcelona). Aceștia au apreciat că toate proiectele finaliste „au prezentat povești diverse, spuse cu multă inimă și onestitate, fapt pe care-l considerăm foarte curajos”. Marele câștigător, care va beneficia de un contract pentru dezvoltarea unui episod pilot și a unui bible de serial, sub îndrumarea unor producători TV și creatori de animație cu experiență, este proiectul propus de Filip Columbeanu, SAMCA. Acesta, „promite o lume vibrantă cu personaje pline de culoare, vorbește despre cultura locală, dar are și un farmec universal de necontestat”, conform celor 3 jurați.

Modelul trofeului Animest.19 a fost creat special pentru festival de artista Cristina Milea, din piele de cafea, un material complet ecologic. „Acest trofeu întruchipează armonia dintre natură și stilul de viață urban. Creat special pentru festivalul de animație Animest, cu o tematică urbană, trofeul reflectă energia dinamică a orașului și spiritul modern al cinematografiei de animație. Cu modele inspirate din peisajele urbane și estetica contemporană, trofeul celebrează fuziunea dintre tehnologie, sustenabilitate și atmosfera vibrantă a festivalului.” a spus Cristina Milea.

Animest.19 - Urban Frames a adus în cele 6 locații de festival aproape 16.000 de spectatori și a avut toate evenimentele speciale (Trippy Animation Night, Erotica, Animusic Night, Creepy Animation Night) sold-out. A adus în sălile de cinema peste 350 de filme de scurt și lungmetraj din întreaga lume, grupate în 90 de proiecții, precum și mai bine de 150 de invitați din industria filmului de animație care au participat la întâlnirea cu publicul bucureștean, fie la sesiunile de Q&A organizate la finalul proiecțiilor. Printre masterclass-urile care au atras cel mai mare număr de participanți s-au numărat cele susținute de regizorul japonez Koji Morimoto, regizorul francez Pierre-Luc Granjon și reprezentantul Adult Swim, Mark Taynton.

Ediția cu numărul 20 se va desfășura în perioada 3 - 12 octombrie 2025.

