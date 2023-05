Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production pentru Antena 1, Serialul Adela va putea fi urmărit din această lună şi pe platforma Netflix

Producţia a depăşit deja graniţele româneşti toamna trecută, la Târgul de Televiziune de la Cannes, unde mai multe ţări s-au arătat interesate de achiziţionarea ei.

„Proiectul Adela ne-a surprins pe toţi, o spun cu mâna pe inimă. Am început filmările intr-o perioadă extrem de grea, când lumea avea nevoie de poveşti şi de un spaţiu în care să poată evada. Iar prin povestea Adelei tocmai asta le-am oferit. Ne-am bucurat că timp de doi ani, producţia a fost în topul preferinţelor telespectatorilor din România şi iată că interesul pentru ea continuă să existe şi acum”, a declarat Ruxandra Ion.

Adaptată liber după serialul O hayat Benim / This is my life, pruducţia s-a bucurat de un real succes în România, unde a avut nu mai puţin de patru sezoane. Cu o vastă distribuţie din care fac parte nume grele ale scenei româneşti, serialul a adus în prim plan poveşti de dragoste, intrigi, drame, adevăruri, regrete, dar şi victime colaterale, prinse permanent între lupta dintre bine şi rău. La finalul acestei luni, primul sezon al serialului Adela va putea fi urmărit şi pe platforma Netflix.

