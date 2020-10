Serialul britanic Alex Rider, cu Ana Ularu în distribuție,  difuzat în premieră la AXN

Ana Ularu este Eva Stellenbosch, Decanul Point Blanc, în serialul Alex Rider. © 2020 Sony Pictures Entertainment

Serialul thriller cu spioni Alex Rider a debutat aseară, în premieră în România, la AXN. Bazat pe volumul Point Blanc, cea de-a doua carte din seria omonimă scrisă de Anthony Horowitz, care a fost vândută în peste 20 milioane de exemplare la nivel global, Alex Rider a fost filmat în Marea Britanie și România, scenele de la Point Blanc fiind realizate integral în Munții Bucegi. Cunoscuta actriță Ana Ularu o interpretează pe Eva Stellenbosch, Decanul Point Blanc, personaj pe care telespectatorii îl vor găsi fascinant și care îl va pune în dificultate pe personajul principal, interpretat de tânărul actor britanic Otto Farrant. Serialul va fi difuzat în fiecare marți seara, de la ora 23.00, la AXN.

Producția dezvăluie povestea lui Alex Rider, un adolescent aparent obișnuit din Londra, care a rămas fără părinți la o vârstă fragedă și care a fost instruit, fără să știe, de către unchiul său, pentru lumea spionajului. Viața lui Alex este dată peste cap și pe parcursul celor opt episoade se trezește prins într-un plan extrem de elaborat al unui department secret MI6, condus de Alan Blunt (Stephen Dillane) și Doamna Jones (Vicky McClure). Determinat să afle cine sunt cei responsabili de moartea unchiului său, Alex acceptă cu reticență să meargă sub acoperire la Point Blanc, un internat izolat, unde adolescenții cu probleme sunt aduși pe calea cea bună. Acolo, doctorul Greif (Haluk Bilginer) și Eva Stellenbosch (Ana Ularu) au pus la cale un plan macabru, pe care Alex va trebuie să îl oprească, indiferent de consecințe.

Otto Farrant îl interpretează pe Alex Rider în serialul omonim. © 2020 Sony Pictures Entertainment

Interpretat de îndrăgita actriță Ana Ularu, personajul Eva Stellenbosch, Decanul Point Blanc, este poate cea mai mare amenințare pentru Alex Rider. Eva este nu doar un psiholog genial, ci și o expertă în a scoate la lumină cele mai ascunse dorințe și secrete.

Unele dintre cele mai spectaculoase și pline de adrenalină scene exterioare de la internatul Point Blanc au fost filmate integral în Munții Bucegi. Iar o parte din secvențele de interior, situate la Point Blanc, au fost realizate la Londra, în celebrul Hornsey Town Hall, unde au fost filmate și scene din nu mai puțin celebrul serial britanic The Crown.

În noul thriller cu spioni AXN, Otto Farrant (The White Queen, Mrs. Wilson) îl interpretează pe tânărul Alex Rider, care devine spion fără voie, Ana Ularu (Emerald City, Inferno - The Da Vinci Code, The Borgias) este Eva Stellenbosch, Decanul Point Blanc, Brenock O’Connor (Game of Thrones, Living the Dream) este Tom Harris, cel mai bun prieten al lui Alex. Vicky McClure (Line of Duty, The Replacement) este Mrs. Jones, membră a departamentului secret MI6 și protectoarea lui Alex, în timp ce Stephen Dillane (Game of Thrones, The Hours) este Alan Blunt, creierul întregii operațiuni și cel care decide să îl trimită pe Alex la Point Blanc. Din distribuție mai fac parte Ronkẹ Adékọluẹjọ (Doctor Who), Marli Siu (Dixi), Andrew Buchan (Garrow’s Law), Jack Starbright și Haluk Bilginer.

Ana Ularu într-o scenă din Alex Rider. © 2020 Sony Pictures Entertainment

Otto Farrant și Anthony Horowitz, prolificul autor britanic al seriei Alex Rider, vor discuta despre Alex Rider pe 8 octombrie 2020, în cadrul New York Comic Con. Anul acesta, celebrul eveniment va avea loc virtual, în perioada 8-11 octombrie și va putea fi urmărit online de milioane de fani din întreaga lume.

Anthony Horowitz, autorul francizei, este și producător executiv alături de Jill Green (Foyle’s War) și Eve Gutierrez (Vexed). Guy Burt (The Borgias) este scenarist, iar Andreas Prochaska și Christopher Smith au fost regizori.

Ce calități i-au fost insuflate lui Alex Rider din copilărie care îl fac surprinzător de eficient ca agent? Pe cine se poate baza, dar și de cine trebuie să se ferească? Ce misiuni va avea de îndeplinit și cu ce consecințe? Fanii serialelor thriller cu spioni, și nu numai, vor putea afla răspunsurile la toate aceste întrebări, începând de astăzi, de la ora 23.00, la AXN, odată cu premiera Alex Rider.

Imagine din Alex Rider © 2020 Sony Pictures Entertainment