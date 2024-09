Jocul video 'The Sims' ajunge pe marile ecrane

Electronic Arts a făcut public acest proiect în cadrul unei conferinţe dedicate investitorilor, după mai multe luni de zvonuri care circulau pe marginea acestui subiect. Compania va colabora cu Amazon MGM Studios pentru a aduce jocul video "The Sims" pe marile ecrane.

De la primul său opus lansat în 2000, acest joc video - în care utilizatorul poate personaliza totul, de la mobilierul casei până la relaţiile avatarurilor sale - s-a impus ca o franciză cunoscută în lumea întreagă.



Cele patru jocuri lansate în această franciză în aproape 25 de ani au totalizat peste 200 de milioane de copii vândute, iar Electronic Arts pregăteşte în prezent şi o versiune ce poate fi jucată de mai mulţi utilizatori.



Filmul urmează să fie regizat şi scris de Kate Herron, o cineastă cunoscută pentru serialul "Loki" din universul Marvel, precum şi pentru serialul "Sex Education" realizat de Netflix.



Descrise de creatorul lor ca fiind "o casă de păpuşi virtuală", jocurile din franciza "The Sims" nu au în general obiective sau o intrigă specifică.



Mai multe generaţii de jucători s-au lăsat fermecaţi de această zonă de libertate, fără restricţii sau norme: primul joc permitea deja relaţiile homosexuale şi, începând cu "The Sims 2", corpul unui bărbat poate da naştere unui copil în universul creat de această franciză.





Puţine detalii sunt cunoscute deocamdată despre viitorul film, iar data sa de lansare nu a fost încă stabilită. Însă lungmetrajul va fi "foarte bine ancorat" în universul francizei "The Sims" şi va conţine numeroase elemente din istoria acestor jocuri, a dat asigurări Kate Gorman, o reprezentantă a companiei Electronic Arts, pentru revista Variety.

LuckyChap, compania de producţie a actriţei Margot Robbie, aflată la originea adaptării cinematografice a celui mai profitabil film din 2023, "Barbie", urmează să producă şi lungmetrajul bazat pe jocul video "The Sims".



"Am vrut să avem partenerii potriviţi, iar un impact similar cu cel al filmului 'Barbie' este exact ceea ce ne dorim", a explicat Kate Gorman.



Lungmetrajul "Barbie" a dominat box-office-ul mondial din 2023, când a obţinut încasări de 1,4 miliarde de dolari.



La mică distanţă în spatele său, "The Super Mario Bros. Movie", inspirat din aventurile celebrului instalator creat de compania japoneză Nintendo, a ocupat locul al doilea în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din 2023, obţinând 1,3 miliarde de dolari.



Printre alte succese hollywoodiene inspirate recent de jocuri video se numără franciza cinematografică "Sonic the Hedgehog" şi serialul de televiziune "The Last of Us".

Sursa: AGERPRES