Șoc la Hollywood. Un celebru actor a fost împușcat

Celebrul actor afro-american Thomas Jefferson Byrd a fost împușcat în Atlanta, sâmbăta trecută. Artistul avea 70 de ani și a fost găsit decedat, corpul său prezentând răni de gloanțe, în spate, potrivit poliției locale, citată de AFP.

Deocamdată, nimeni nu a fost arestat.

Thomas Jefferson Bird s-a lansat în cinematografie la 45 de ani, după ce a jucat într-un rol secundat din filmul "Clockers", al regizorului Spike Lee.

Datorită prestației sale în această peliculă și în "Get on the Bus", a reușit să-și facă o carieră în domeniu.

A fost preferatul regizorului new-yorkez, ultimele interpretări ale acestuia fiind în serialul "She's Gotta Have It" (2017-2019) şi în filmul "Chi-Raq" (2015).



"Tom este prietenul meu. Sunt foarte trist", a scris Spike Lee, pe Instagram.



"Byrd era curajos, amuzant, creativ, liniştit, expresiv şi era o bucurie să îl avem printre noi", a scris pe Twitter actorul Wendell Pierce, pe Twitter.