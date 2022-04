Steven Spielberg – invitat special al AIFF.6 Masterclass-uri cu Sebastian Strasser și Răzvan Rădulescu la Apollo 111

Regizorul american Steven Speilberg a acceptat invitatia American Independent Film Festival de a intra într-un dialog cu publicul cinefil din România. Vineri, 15 aprilie, la Cinema Elvire Popesco, după proiecția filmului West Side Story va avea loc o conversație care va fi moderată de criticul de film Andrei Gorzo. Mai mult, spectatorii îi vor putea adresa propriile întrebări cunoscutului cineast, completând formularul https://bit.ly/AskStevenSpielberg, în urma achiziționării unui bilet. Dialogul se va desfășura prin Zoom și va dura în jur de o oră, regizorul american dorind să-și aducă astfel contribuția la sprijinirea refugiaților ucraineni, prin intermediul festivalului.

„Arta povestirii şi emoţia vin pe primul plan. Business-ul şi imaginea, pe al doilea” – e doar unul din sfaturile pe care de-a lungul timpului regizorul le-a dat cineaștilor mai tineri, astfel că, profesioniști sau doar cinefili, nu ratați ocazia unică de a fi în direct cu unul dintre titatnii cinematografiei americane, scump la vedere chiar și în cele mai mari festivaluri ale lumii.

American Independent Film Festival îi aduce în acest an un binemeritat omagiu acestui titan al cinematografiei americane, cu un triptic de neratat. Mai întâi, E.T. EXTRATERESTRUL, o capodoperă mereu răvăşitoare care, deşi împlineşte 40 de ani, ne transformă, la fiecare revizionare, pe toţi în copii. Apoi, thriller-ul DUEL (proiectat pe marele ecrane și în România în epoca ceauşistă cu titlul Duel pe autostradă), una dintre cele mai bune producţii de gen din ultima jumătate de secol. La doar 24 de ani, cu o virtuozitate tehnică incredibilă, Spielberg reușea să scoată suspans insuportabil din “piatră seacă” (în cazul de faţă, un buget minimalist). Spectatorii AIFF.6 vor putea vedea şi WEST SIDE STORY, cel mai recent succes al său, o a doua adaptare răsunătoare după muzicalul din 1957 cu acelaşi nume, care a fost recompensat în 2021 cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar (Ariana DeBose). Un spectacol vizual memorabil pe care US Weekly îl numeşte „o ameţitoare versiune la Romeo şi Julieta care-ţi tulbură simţurile”. Pentru a-l preţui la adevărata valoare, spectatorii de azi îl vor putea compara cu faimoasa variantă clasică a lui Robert Wise din 1961, posesoare a unui număr incredibil de Oscaruri, 10 în total. Aveţi ocazia unică s-o savuraţi în toată splendoarea Tehnicolor originală, pe marele ecran, într-o versiune restaurată. În afară de muzicalul care le-a servit ca inspiraţie, cele două filme, realizate la o distanţă de 60 de ani, mai au un lucru în comun: pe legendara actriţă Rita Moreno.

Nepreţuita artă a “storytelling-ului” este importantă atât în cinema, cât şi în advertising. Mai multe despre cum publicitatea şi filmul se influenţează reciproc vom afla în masterclass-ul Advertising vs. Cinema prezentat de Sebastian Strasser.

Sebastian este unul dintre primii cinci regizori de publicitate din lume, cu peste 200 de premii internaționale pentru campaniile sale publicitare inovatoare la Cannes, London IAA și la New York Festival, realizate pentru brand-uri ca Mercedes Benz, Audi, BMW, Nissan, Vodafone sau Volkswagen – unul dintre clipurile pentru producătorul german de mașini, Kids on Steps, a fost inclus printre cele mai bune 20 de reclame ale secolului 21 de către Gunn Report în 2015.

Primul său scurtmetraj, Happy End, a fost selectat la Berlinale în 2005. În 2016, s-a mutat în Los Angeles, unde a dezvoltat seria distopică Darklands în calitate de creator, scriitor și regizor, proiectul fiind selectat pentru producție de către Warner Bros. Pictures.

Regizorul va împărtăși din experiența lui în domeniu și va explica cum se poate dezvolta o narațiune complexă într-un format scurt, fie reclamă, fie scurtmetraj.

„Când se va trage linia şi se va scrie istoria filmului românesc din secolul XXI, se va găsi ADN-ul lui Răzvan Rădulescu (scriitor şi scenarist român) în fiecare fibră a aşa ziselor filme «minimaliste». Răzvan este «eminenţa cenuşie» a filmului pur&dur made in România, omul care ştie că e mai cool să creezi o modă decât s-o urmezi. Inteligenţa lui tăioasă şi neliniştită străluceşte pe schelăria sumbră a acestor filme ca un diamant mare cât hotelul Ritz”, scria plastic regretatul critic de film Alex Leo Şerban în cartea 4 decenii, 3 ani şi 2 luni cu filmul românesc, publicată în 2009. Între timp, Rădulescu a devenit şi regizor şi un script doctor multipremiat, practic un “indispensabil” al cinematografiei de autor europene.

La AIFF.6, Răzvan Rădulescu va susţine în colaborare cu Write a Screenplay For... masterclass-ul Script Consulting unde va pleca de la un exemple concret de scenariu şi va explica mecanismele narative ce trebuie urmărite pentru a dezvolta o poveste. Totodată, cineastul va prezenta detalii despre noul său workshop, Script Savages Club, dedicat regizorilor, scenariștilor și producătorilor de film.



Ambele masterclass-uri vor avea loc la Apollo 111, iar intrarea este liberă în baza unei invitații ce trebuie rezervată în prealabil pe Eventbook.ro.

Toate încasările ce revin organizatorilor din vânzarea biletelor pentru AIFF.6 vor fi donate Asociației Save the Dogs and Other Animals condusă de Sara Turetta. Asociația este primul ONG de acest fel din sectorul protecției animalelor în România și este implicată activ în sprijinirea familiilor de refugiați ucraineni care trec în România prin punctul de frontieră Isaccea. Pe lângă strânsa cooperare cu ONG-urile locale pentru a-i primi pe refugiați și a asigura proviziile de primă necesitate, asociația îi ajută să găsească cazare care să permită ca aceștia să fie însoțiți de animalele de companie, oferind hrană pentru acestea, provizii și logistică de transport.



Către Asociația Expert Forum condusă de Sorin Ioniță vor merge fondurile obținute în urma Warm up-ului pe care AIFF îl organizează între 16-17 aprilie la Cinema Victoria din Cluj-Napoca. Organizaţia este implicată în sprijinirea locuitorilor din zonele Odesa şi Cernăuți, organizând transportul unor ajutoare adunate prin contribuții benevole către locuitorii aflați în nevoie din localitățile vecine României.