Studioul Paramount, producătorul Top Gun, dat în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor

Familia susține că studioul nu deținea drepturile de autor asupra povestirii lui Ehud Yonay din 1983 "Top Guns" atunci când a lansat continuarea Top Gun: Maverick luna trecută.

Filmul a câștigat 548 de milioane de dolari la nivel mondial în primele 10 zile de la lansare.

Paramount spune că cererea este "lipsită de temei" și a promis că o va contesta.

Top Gun: Maverick îl vede pe Cruise reluându-și rolul pilotului Pete "Maverick" Mitchell din filmul original din 1986.

Filmul a avut al patrulea cel mai mare weekend de deschidere dintre toate filmele din epoca Covid, după Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange în Multiversul nebuniei și The Batman.

Procesul - intentat luni la tribunalul federal din Los Angeles de Shosh și Yuval Yonay, văduva și fiul lui Ehud - susține că Paramount nu a reușit să redobândească drepturile asupra articolului din revistă al lui Ehud, după ce acesta a fost reziliat în conformitate cu legea americană privind drepturile de autor.

Aceștia cer daune nespecificate de la studioul de film, inclusiv profiturile obținute din Top Gun: Maverick.

"Oricât de mult ar vrea Paramount să pretindă contrariul, ei au făcut o continuare la Top Gun după ce au pierdut drepturile de autor", a declarat pentru BBC avocatul Marc Toberoff, care îi reprezintă pe Yonay.

Paramount a spus într-o declarație: "Aceste afirmații sunt lipsite de temei și ne vom apăra".

(sursa: Mediafax)