The Apprentice, cu Sebastian Stan în rolul lui Donald Trump, vine în cinematografe din 18 octombrie

Filmul regizat de Ali Abbasi (cunoscut publicului din România pentru Holy Spider, Border sau seria HBO, The Last of Us) a fost selectat anul acesta în Competiția Oficială de la Cannes și va putea fi văzut în România la mai puțin de o săptămână după premiera americană.

Filmul urmărește „pactul faustic” al fostului președinte american cu influentul avocat de dreapta Roy Cohn. În anii ’70 - ’80, Trump încearcă să își creeze un imperiu imobiliar pe baza proprietăților tatălui său, Fred Trump, înainte de intrarea sa în scena politică. Avocatul vede în Trump protejatul perfect: cineva cu ambiție brută, foame de succes și dorința de a face orice pentru a câștiga.

Alături de Sebastian Stan spectatorii îi vor putea recunoaște în distribuția filmului pe: Jeremy Strong (Succession, Armageddon Time, The Big Short), Martin Donovan (Tenet, Big Little Lies) și Maria Bakalova (Guardians of the Galaxy Vol. 3, Borat Subsequent Moviefilm).

